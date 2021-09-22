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  • Семак: «Не будем беречь игроков перед «Мальме». С «Крыльями» сыграют сильнейшие»

Семак: «Не будем беречь игроков перед «Мальме». С «Крыльями» сыграют сильнейшие»

22 сентября 2021, 14:59
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– Ровно через неделю пройдет домашняя игра с «Мальмe» в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с «Крыльями»?

— Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с «Крыльями».

— Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?

— Нет, играть будут сильнейшие.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга примет «Крылья» в субботу, 25 сентября.
  • В среду, 29 октября, «Зенит» сыграет с «Мальме».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Крылья Советов Зенит Мальме Семак Сергей
Комментарии (10)
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Garrincha58
1632313551
матч с Кр... важней тут борьба за титул, а ЛЧ это просто развлечение и ничего больше
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paracetamol
1632321510
Пожалей Крылышек, Сережа. Они хорошие...
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33!
1632322522
Если КС сами себе не привезут на первых минутах, в этом матче всё может быть
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_Marqella_
1632328375
ЛЧ всё равно не выиграть РПЛ важней
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Psih86
1632334090
Уже сам понимает что последнее место в группе будет и не важно каким составом. Пипец у Зенита тренер, ну и повезло же.
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BuenosArgentina
1632350222
Да очки в РПЛ терять нельзя , с Крыльями нужна только победа потому что впереди матчи с более сильными соперниками, тем более Крылья будут сильно мотивированны и будут рыть , поэто нужно раздавить сиё ногомячное образование и с большим счётом
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portero
1632413055
Тебе команду надо наигрывать, ну сыграли минут 30 в хороший футбол, но этого маловато, надо постоянно играть так, да и чтоб силёнок у всех хватало, больше половины команды сдохло в игре с Рубином...
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