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    Семак: «Не будем беречь игроков перед «Мальме». С «Крыльями» сыграют сильнейшие»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    – Ровно через неделю пройдет домашняя игра с «Мальмe» в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с «Крыльями»?

    — Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с «Крыльями».

    — Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?

    — Нет, играть будут сильнейшие.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга примет «Крылья» в субботу, 25 сентября.
    • В среду, 29 октября, «Зенит» сыграет с «Мальме».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14384

      Garrincha58 1 час назад

      матч с Кр... важней тут борьба за титул, а ЛЧ это просто развлечение и ничего больше

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