Семак: «Не будем беречь игроков перед «Мальме». С «Крыльями» сыграют сильнейшие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– Ровно через неделю пройдет домашняя игра с «Мальмe» в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с «Крыльями»?

— Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с «Крыльями».

— Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?

— Нет, играть будут сильнейшие.