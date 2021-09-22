Семак: «Не будем беречь игроков перед «Мальме». С «Крыльями» сыграют сильнейшие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
– Ровно через неделю пройдет домашняя игра с «Мальмe» в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с «Крыльями»?
— Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с «Крыльями».
— Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?
— Нет, играть будут сильнейшие.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб из Петербурга примет «Крылья» в субботу, 25 сентября.
- В среду, 29 октября, «Зенит» сыграет с «Мальме».
Источник: официальный сайт «Зенита»