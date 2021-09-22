Суперлига. Гол и ассист Балотелли помогли «Адана Демирспору» отыграть три мяча в гостевом матче против чемпиона «Бешикташа»

Действующий чемпион Турции «Бешикташ» вел в три мяча в матче шестого тура чемпионата Турции. Однако «Адана Демирспор» смог свести встречу к ничьей.

Один из голов забил летний новичок гостей Марио Балотелли. Экс-игрок сборной Италии вышел на замену на 67-й минуте и помимо забитого мяча сделал ассист на 90+7 минуте.

Турция. Суперлига. 6-й тур

Бешикташ – Адана Демирспор – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Монтеро, 20; 2:0 – Соуза, 43; 3:0 – Йылмаз, 52; 3:1 – Варгас, 60; 3:2 – Балотелли, 79; 3:3 – Ассомбалонга, 90+7.

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