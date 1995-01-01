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    Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» благодаря дублю Суареса и возглавил таблицу

    «Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

    На 45-й минуте счет открыл защитник Стефан Митрович. Это первый мяч «Хетафе» в противостоянии с «Атлетико» за десять лет.

    Хозяева вели в счете до 78-й минуты. «Атлетико» заканчивал игру в большинстве и вырвал победу в концовке благодаря дублю нападающего Луиса Суареса.

    «Атлетико» благодаря этой победе поднялся на первое место в чемпионате. Преимущество над «Реалом» – одно очко.

    Испания. Примера. 6-й тур

    Хетафе – Атлетико – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Митрович, 45; 1:1 – Суарес, 78; 1:2 – Суарес, 90+1.

    Удаления: Алена, 74 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1437

      koli4ka 45 секунд назад

      пылит и пылит Луиска,на зло физруку Куманяке!!!

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