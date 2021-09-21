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  • Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» благодаря дублю Суареса и возглавил таблицу

Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» благодаря дублю Суареса и возглавил таблицу

21 сентября 2021, 22:23
3

«Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

На 45-й минуте счет открыл защитник Стефан Митрович. Это первый мяч «Хетафе» в противостоянии с «Атлетико» за десять лет.

Хозяева вели в счете до 78-й минуты. «Атлетико» заканчивал игру в большинстве и вырвал победу в концовке благодаря дублю нападающего Луиса Суареса.

«Атлетико» благодаря этой победе поднялся на первое место в чемпионате. Преимущество над «Реалом» – одно очко.

Испания. Примера. 6-й тур

Хетафе – Атлетико – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 45; 1:1 – Суарес, 78; 1:2 – Суарес, 90+1.

Удаления: Алена, 74 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Хетафе
Комментарии (3)
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koli4ka
1632253562
пылит и пылит Луиска,на зло физруку Куманяке!!!
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zigbert
1632297118
Суарес продолжает удивлять. Ему и 34 года не помеха.
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jek718875
1632301604
А почему не слышно об А.ГРЮЗМАНЕ?
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