Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» благодаря дублю Суареса и возглавил таблицу

«Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.
На 45-й минуте счет открыл защитник Стефан Митрович. Это первый мяч «Хетафе» в противостоянии с «Атлетико» за десять лет.
Хозяева вели в счете до 78-й минуты. «Атлетико» заканчивал игру в большинстве и вырвал победу в концовке благодаря дублю нападающего Луиса Суареса.
«Атлетико» благодаря этой победе поднялся на первое место в чемпионате. Преимущество над «Реалом» – одно очко.
Испания. Примера. 6-й тур
Голы: 1:0 – Митрович, 45; 1:1 – Суарес, 78; 1:2 – Суарес, 90+1.
Удаления: Алена, 74 – нет.
Источник: Бомбардир.ру