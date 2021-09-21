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Материалы

Хетафе - Атлетико

21.09.2021, Вторник, 20:30 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 6 тур Хетафе - Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
13 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Атлетико
16 тур
30 декабря, среда 21:15 Атлетико 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Хетафе 0:2 Атлетико
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 18:15 Атлетико 2:0 Хетафе
5 тур
22 сентября, суббота 19:30 Хетафе 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Хетафе 0:1 Атлетико
18 тур
6 января, суббота 15:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 20:15 Хетафе 0:1 Атлетико
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 18:00 Атлетико 2:0 Хетафе
9 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:2 Атлетико
14 тур
24 ноября, воскресенье 01:00 Атлетико 7:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Атлетико
11 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Атлетико 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Атлетико 3:0 Хетафе
12 тур
7 ноября, понедельник 01:00 Хетафе 3:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Хетафе 1:1 Атлетико
7 тур
16 октября, суббота 20:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Хетафе
19 тур
24 января, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Хетафе
4 тур
24 сентября, среда 23:00 Хетафе 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Атлетико
15 тур
9 декабря, воскресенье 21:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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