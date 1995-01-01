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    Карпин: «В августе Дзюба сказал, что готов в любой момент играть за сборную»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

    «Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

    Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список.

    Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», – сказал Карпин.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

    Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25193

      пьяныйхоровод 17 минут назад

      В августе готов . А в сентябре не готов .

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      Рейтинг: +10192

      NewLife 37 минут назад

      Поверил зюбе, ха-ха, наивняк.

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      Рейтинг: +9561

      Cleaner 54 минуты назад

      Да, Валера, ты недолюбливаешь Дзюбу! Потому и позвал именно ТЕПЕРЬ в сборную. Чтобы свалить невыход на ЧМ на Артема. Чтобы отмазать свой очередной провал. Некрасиво это, господин главный пока тренер сборной...(

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