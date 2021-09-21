Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «В августе Дзюба сказал, что готов в любой момент играть за сборную»

Карпин: «В августе Дзюба сказал, что готов в любой момент играть за сборную»

21 сентября 2021, 21:42
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список.

Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», – сказал Карпин.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1632251321
Поверил зюбе, ха-ха, наивняк.
Ответить
Дедуктор
1632282367
Слухай сюда, Карп. На Смолова рассчитывай в пределах возможного. Пересмотри матч Локо с никчемным Уралом. Там Смолов показал себя полным ничтожеством. То ли ноль, то ли нуль - сам определяйся. Лучше Соболя попробуй "посадить" в чужой штрафной. Авось, примется. И, по-любому, надо больше вариативности в игре. В атаке - особенно. Атака у тебя, Карп, импотентная и беззубая.
Ответить
житель СПб
1632283320
Я хорошо отношусь к Дзюбе, но склонен поверить Карпину в этой ситуации. Думаю, это очередной очень неправильный поступок Артема.
Ответить
Enter2006
1632292883
Артёмочка обиделся на Карпина, ой ути-пути )) Теперь друг другу будут пакостить, то Карпин не вызывает, то Дзюба не хочет.
Ответить
paracetamol
1632299281
Дзюба сказал, что готов за сборную. но не с тобой и не на таких условиях!
Ответить
jek718875
1632302188
ЗАБАЛОТНЫЙ очень опасен, он после забитого мяча кидается на людей
Ответить
maygli
1632310018
Cleaner - ты часом не клон Черчесова? Что-то ты прям впрягся за него, как за себя?
Ответить
Дедуктор
1632313969
Лично мне гораздо интересней ЛЧ турнир, где Зениту предстоят 5 крайне интересных матчей. А поездку в Катар этой сборной с этим составом и с этим гламурным ... в роли тренера считаю банально нецелесообразной. Смысла нет. Да и слишком много игроков травмировалось у этого гламурного. Критически много. Профнепригодностью попахивает. Так что, Дзюба с Фернандесом правильные выводы сделали. А как гламурные ублюдки обошлись с травмированным Жирковым, это еще один серьезный повод. Задуматься. Карп то хоть высказался по этому безобразному поводу? Извинился, не?
Ответить
leiufyjgse
1632333343
Бросил он тебя, Валера
Ответить
leiufyjgse
1632333416
Так это в августе, а календарь перевернул и снова третье сентября.....
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+