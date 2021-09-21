Карпин: «В августе Дзюба сказал, что готов в любой момент играть за сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список.

Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», – сказал Карпин.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России