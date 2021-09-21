Дзюба: «Безумно рад 206-му голу. Забить бы за карьеру 250!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о своей результативности после дубля в ворота «Рубина» (3:1) в матче 8-го тура РПЛ.

— По некоторым подсчетам вам остался всего один гол до Веретенникова.

— Я не знаю, по какой именно системе вы считаете. Я сбился — у него 143 в чемпионате?

— Мы про общий зачет.

— Смотрел клуб Федотова — я там дальше намного. То, что у Кержакова 226, — вот это интересно. Протасова и Блохина я не беру — по 244 и 319 они, вроде, забили.

Но посмотрим. Я еще карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, еще 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся. Время еще есть — поиграю.

Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в «Зенит», была планка — сотый гол забить. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай Бог, позволяет. А дальше буду стараться.

Дзюба прервал девятиматчевую серию без голов.

В прошлом сезоне форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ с 20 голами.

Дзюбу вызвали в сборную впервые после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Дзюба – о дубле в ворота «Рубина»: «Новость о вызове в сборную вообще никак не повлияла»