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    Дзюба: «Безумно рад 206-му голу. Забить бы за карьеру 250!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о своей результативности после дубля в ворота «Рубина» (3:1) в матче 8-го тура РПЛ.

    — По некоторым подсчетам вам остался всего один гол до Веретенникова.

    — Я не знаю, по какой именно системе вы считаете. Я сбился — у него 143 в чемпионате?

    — Мы про общий зачет.

    — Смотрел клуб Федотова — я там дальше намного. То, что у Кержакова 226, — вот это интересно. Протасова и Блохина я не беру — по 244 и 319 они, вроде, забили.

    Но посмотрим. Я еще карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, еще 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся. Время еще есть — поиграю.

    Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в «Зенит», была планка — сотый гол забить. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай Бог, позволяет. А дальше буду стараться.

    • Дзюба прервал девятиматчевую серию без голов.
    • В прошлом сезоне форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ с 20 голами.
    • Дзюбу вызвали в сборную впервые после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

    Дзюба – о дубле в ворота «Рубина»: «Новость о вызове в сборную вообще никак не повлияла»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3155

      Питерский князь 1 час назад

      Возглавляй список и будет список Дзюбы.

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      Рейтинг: +2175

      tarasofka 1 час назад

      вчера первый вообще красиво в девятку положил

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