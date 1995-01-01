Дзюба – о дубле в ворота «Рубина»: «Новость о вызове в сборную вообще никак не повлияла»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о влиянии вызова в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022 на его игру во встрече с «Рубином» (3:1).
– За три часа до игры вы в расширенном списке сборной. Как-то это повлияло?
– Вообще никак.
- Дзюба оформил дубль в матче с «Рубином».
- Форварда вызвали в сборную впервые после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
- В октябре россияне сыграют со Словакией и Словенией.
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