Дзюба – о дубле в ворота «Рубина»: «Новость о вызове в сборную вообще никак не повлияла»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о влиянии вызова в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022 на его игру во встрече с «Рубином» (3:1).

– За три часа до игры вы в расширенном списке сборной. Как-то это повлияло?

– Вообще никак.