Черчесов: «Игры сборной России с Мальтой и Кипром не смотрел, с Хорватией – в записи»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не следил за матчами национальной команды в прямом эфире после своей отставки.

«Во время игр сборной я был в горах. Был день рождения у меня и у моей супруги, очень давно не праздновали вместе.

Врать не буду, матч с Хорватией посмотрел лишь в записи. Очень было интересно сначала прочитать об игре, а потом еe посмотреть. Игры с Мальтой и Кипром не смотрел.

Главное, что есть семь очков, команда идeт дальше. Был бы в Москве, смотрел бы матчи», – сказал Черчесов.