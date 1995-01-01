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    Черчесов: «Игры сборной России с Мальтой и Кипром не смотрел, с Хорватией – в записи»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не следил за матчами национальной команды в прямом эфире после своей отставки.

    «Во время игр сборной я был в горах. Был день рождения у меня и у моей супруги, очень давно не праздновали вместе.

    Врать не буду, матч с Хорватией посмотрел лишь в записи. Очень было интересно сначала прочитать об игре, а потом еe посмотреть. Игры с Мальтой и Кипром не смотрел.

    Главное, что есть семь очков, команда идeт дальше. Был бы в Москве, смотрел бы матчи», – сказал Черчесов.

    • Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
    • Черчесов покинул сборную в июле. Его сменил Валерий Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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