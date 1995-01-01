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    РПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

    В восьмом туре РПЛ «Зенит» одержал выездную победу над «Рубином» со счетом 3:1.

    Дубль оформил нападающий Артем Дзюба, прервавший девятиматчевую сухую серию. Еще один гол забил полузащитник Клаудиньо, в активе которого также ассист. В середине второго тайма в собственные ворота мяч отправил защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков.

    Набрав три очка, лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от конкурентов до четырех баллов. «Рубин» после поражения остался на пятом месте.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича (Бакаев, 73), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 86).

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин (Круговой, 90), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Малком (Ерохин, 75), Дзюба (Мостовой, 87).

    Предупреждения: Нижегородов, 50; Хван Ин Бом, 76; Зотов, 90+2 – Ракицкий, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии40
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      Рейтинг: +8960

      alp 5 минут назад

      четкий был матч побольше бы таких в рпл. клаудиньо конечно шедевральный пас сделал в концовке )) леня, наверное, на судейство будет гнать, но А - серьезных косяков небыло, Б-Зенит сегодня был очевидно намного сильнее рубина

      0
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      Рейтинг: +13126

      paracetamol 10 минут назад

      Бразил на минут 60-65 хватает. А Семак медлит с заменами.

      0
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      Рейтинг: +1772

      spam2009 14 минут назад

      Обычная сдача матча, Лене не привыкать

      0
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      Рейтинг: +13126

      paracetamol > spam2009 11 минут назад

      Спасибо Газпрому, что у нас хоть одна команда в футбол играет. А не нравится, смотри ЦСКА-Свинарник!

      1
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      Рейтинг: +1772

      spam2009 > paracetamol 10 минут назад

      что-то ты после челси спасибо газпрому не говорил

      0
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      Рейтинг: +8960

      alp > paracetamol 5 минут назад

      да там у него совсем дело плохо. пришел портить настроение другим ))

      0
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      Рейтинг: +9565

      knikos 31 минуту назад

      Артём молодец , забил два гола , но лучший игрок матча по-моему Клаудиньо . Как я рад , что он заиграл наконец так , как умеет и как играл и за Бразилию, и за свою "Бригантину" .

      4
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      Рейтинг: +2138

      tarasofka > knikos 18 минут назад

      так-то клаудиньо был признан лучшим игроком прошлого чемпионата бразилии. сегодня стало ясно, почему.

      0
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      Рейтинг: +3276

      raritet 34 минуты назад

      Клоудиньо понравился.

      5
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      Рейтинг: +2138

      tarasofka 36 минут назад

      это ещё хорошо, что играли на старом стадионе с идеальным газоном, иначе не было бы такой быстроты, особенно у бразил. но как же теперь органично выглядит нападение. раньше на дзюбу подавал халк - а теперь сразу 2 бразильца уходят ото всех и подают на него. выводы такие: если продолжим в том же духе - то изда хрякам в октябре.

      4
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      Рейтинг: +1772

      spam2009 > tarasofka 9 минут назад

      И Ювентусу наверно изда и Челси и даже Мальме

      0
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      Рейтинг: +1997

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      После первого тайма переключил на дерби МСК. все было уже ясно. Зенит сыграл отлично. На фоне унылого Локомотива и деклассированного Рубина. печалька.

      2
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      Рейтинг: +51987

      portero 37 минут назад

      Клаудиньо сегодня очень хорош был в первом тайме, дв все играли временами отлично, второй уже не смотрел....

      2
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      Рейтинг: +880

      ПалкоВводецъ 38 минут назад

      Смело шагает толпой,
      Сине-бело-голубой.
      Идём и сметаем всех не спеша,
      Питерская команда всем хороша.
      Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4922

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Топ уровень, браво, Зенит, браво, Семак! Разнесли одну из самых играющих команд РПЛ на ее поле! Бразильцы - просто потолок! Дай Бог Зениту и дальше играть, как минимум, не хуже.

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