РПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

четкий был матч побольше бы таких в рпл. клаудиньо конечно шедевральный пас сделал в концовке )) леня, наверное, на судейство будет гнать, но А - серьезных косяков небыло, Б-Зенит сегодня был очевидно намного сильнее рубина
В восьмом туре РПЛ «Зенит» одержал выездную победу над «Рубином» со счетом 3:1.
Дубль оформил нападающий Артем Дзюба, прервавший девятиматчевую сухую серию. Еще один гол забил полузащитник Клаудиньо, в активе которого также ассист. В середине второго тайма в собственные ворота мяч отправил защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков.
Набрав три очка, лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от конкурентов до четырех баллов. «Рубин» после поражения остался на пятом месте.
Россия. РПЛ. 8-й тур
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича (Бакаев, 73), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 86).
«Зенит»: Крицюк, Сутормин (Круговой, 90), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Малком (Ерохин, 75), Дзюба (Мостовой, 87).
Предупреждения: Нижегородов, 50; Хван Ин Бом, 76; Зотов, 90+2 – Ракицкий, 66.