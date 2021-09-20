РПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

В восьмом туре РПЛ «Зенит» одержал выездную победу над «Рубином» со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий Артем Дзюба, прервавший девятиматчевую сухую серию. Еще один гол забил полузащитник Клаудиньо, в активе которого также ассист. В середине второго тайма в собственные ворота мяч отправил защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков.

Набрав три очка, лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от конкурентов до четырех баллов. «Рубин» после поражения остался на пятом месте.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича (Бакаев, 73), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 86).

«Зенит»: Крицюк, Сутормин (Круговой, 90), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Малком (Ерохин, 75), Дзюба (Мостовой, 87).

Предупреждения: Нижегородов, 50; Хван Ин Бом, 76; Зотов, 90+2 – Ракицкий, 66.

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