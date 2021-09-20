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  • РПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

РПЛ. «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы

20 сентября 2021, 20:29
66

В восьмом туре РПЛ «Зенит» одержал выездную победу над «Рубином» со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий Артем Дзюба, прервавший девятиматчевую сухую серию. Еще один гол забил полузащитник Клаудиньо, в активе которого также ассист. В середине второго тайма в собственные ворота мяч отправил защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков.

Набрав три очка, лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от конкурентов до четырех баллов. «Рубин» после поражения остался на пятом месте.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Абильдгор, Им-Бом, Хвича (Бакаев, 73), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 86).

«Зенит»: Крицюк, Сутормин (Круговой, 90), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Клаудиньо, Малком (Ерохин, 75), Дзюба (Мостовой, 87).

Предупреждения: Нижегородов, 50; Хван Ин Бом, 76; Зотов, 90+2 – Ракицкий, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (66)
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житель СПб
1632159173
Зенит разнес Рубин полностью! Забили 4 гола - причем, пожалуй, самый красивый гол Чистякова (в свои ворота...). Переигрывали полностью! Во втором тайме стали играть уже в пол ноги, удерживая счет. Поздравляю Питер! Поздравляю Зенит с победой над принципиальным соперником.
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вальтер79
1632159181
с победой всех фанов Зенита вперед Чемпион
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житель СПб
1632159239
Вперед, за Питер!!
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paracetamol
1632159306
Вышли как против Челси, а когда разобрались кто перед ними, сбавили темп.
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волчарик
1632159365
Сегодня порадовали не только победой,но и игрой.На удивление органично Дзюба смотрелся рядом с бразильцами.
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knikos
1632159497
Кто там лучший дриблёр РПЛ ? Хвича ? Упирается рогом в землю и прёт вперёд ? Клаудиньо сегодня нафеерил , мало того , сколько пасов классных сделал , ну а финты и пяточки - наслаждение смотреть такую игру . И ещё , у него сколько глаз ? Он всё видит . И всех . Наконец-то у него результативные действия пошли .Окуеть , какого игрока Зенит прикупил . Не хуже Данни . Артём снова стал самим собой - классным напôм , бомбардиром и распасовщиком. Барриос - монстр , задушил грызуна . Вендел на месте Барриоса хорош , и сил хватает. Всё команда отыграла классно ! наконец-то у Зенита появился Вратарь ! Всех зенитовских с безоговорочной победой и чемпионской игрой !
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rattyboy
1632159823
Дюпин - лучший, если бы не он, накидали бы полную панамку ништяков. "Зенит" Молодцы, показали осмысленную и что немаловажно, красивую игру
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Ганнибал Лектор
1632159936
Топ уровень, браво, Зенит, браво, Семак! Разнесли одну из самых играющих команд РПЛ на ее поле! Бразильцы - просто потолок! Дай Бог Зениту и дальше играть, как минимум, не хуже.
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raritet
1632160182
Клоудиньо понравился.
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Kollljan
1632164249
Игра Зенита с каждым матчем всё лучше и лучше. Команда прогрессирует. Это хорошо. После матча Зенита не смог смотреть второй тайм цска и спартака. Тягомотина - смотреть противно, выключил трансляцию. Матч Зенита сильно впечатлил. Клаудиньо лучший. Азмун может лечиться долго и вдумчиво. Есть кому играть и без него.
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