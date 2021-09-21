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Рубин - Зенит

20.09.2021, Понедельник, 18:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Рубин - Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
8 марта, понедельник 16:30 Рубин 2:1 Зенит
12 тур
24 октября, суббота 16:30 Зенит 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Зенит
10 тур
21 сентября, суббота 19:00 Зенит 5:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Зенит 1:2 Рубин
3 тур
13 августа, понедельник 20:00 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Зенит
2 тур
22 июля, суббота 17:30 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 0:2 Зенит
7 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Зенит 4:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Зенит 4:2 Рубин
6 тур
24 августа, понедельник 19:00 Рубин 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:1 Рубин
16 тур
3 декабря, среда 17:45 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 6:2 Рубин
2 тур
21 июля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Зенит
6 тур
25 августа, суббота 16:00 Зенит 1:2 Рубин
Суперкубок России 2012

14 июля, суббота 16:00 Зенит 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 18:30 Рубин 2:2 Зенит
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 21 сентября 2021, 09:09

    Зенитовцы молодцы, с победой !!!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 20 сентября 2021, 20:36

    здесь всё ясно, все ушли на ЦСКА - Спартак.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 20 сентября 2021, 20:12

    У Сутормина ни одной подачи, прострела, удара не прошло, видно давит груз в 50т.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 20 сентября 2021, 19:51

    Странно,что Рубин так плохо играет.Наверно за Зенит попросили сверху и за Дзюбу тоже.Если Дзюба крутой почему он в Еврокубках забить не может,наверно потому что там играют асы

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    Рейтинг: +504

    the teacher 20 сентября 2021, 19:29

    сколько еще Зеня забьет, кто что думает?

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    Рейтинг: +18606

    ilichkadr > the teacher 20 сентября 2021, 19:37

    Достаточно будет одного гола, чтобы Слуцкий разнёс мебель в раздевалке.

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    Рейтинг: +504

    the teacher > ilichkadr 20 сентября 2021, 20:07

    Леня только скамейку может расшатать ))

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    Рейтинг: +504

    the teacher 20 сентября 2021, 19:27

    Давай Ананюга гаси рубиновых )))

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 20 сентября 2021, 19:25

    Мощно Дзюба стартанул. Валера вызовет, думаю. А Рубин разочаровывает.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > Fusballer 20 сентября 2021, 19:25

    уже вызвал

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > BoaSnake 20 сентября 2021, 19:26

    Пока только в расширенном списке, вроде.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > neim 20 сентября 2021, 20:34

    Это хорошо. Хотя для меня главный критерий - хорошее выступление в ЛЧ. Надеюсь, наберут ход и там покажут качественную игру.

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    Рейтинг: +1518

    вальтер79 20 сентября 2021, 19:25

    Дзюба Лене Слуцкому приветы шлет два уже отослал)))))

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 20 сентября 2021, 19:24

    Забавный комментатор, то он жаловался, что ему нихера не видно из кабинки, а тут разглядел игру рукой у Барриоса в окружении игроков.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > BoaSnake 20 сентября 2021, 19:25

    Может на мониторе рассмотрел.

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    Рейтинг: +18606

    ilichkadr 20 сентября 2021, 19:23

    Дзюба уже 2 голешника своему другу положил. Толи ещё будет.

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