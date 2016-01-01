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    Заболотный: «ЦСКА ставит задачу вернуть чемпионские сезоны и тот уровень игры»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возвращении в столичный клуб.

    – Какими ты нашел наш клуб, команду десять с лишним лет спустя?

    — Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжелый путь, а возвращение и подписание контракта стало хеппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб.

    В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьезную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени.

    Мы работаем не только на сегодняшний день, а на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шел к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался.

    Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не все получается, мы не сдаемся и не сдадимся никогда.

    • Заболотный вернулся в ЦСКА летом.
    • В текущем сезоне Заболотный провел 8 матчей, забил и сделал результативный пас.
    • Форвард попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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