Заболотный: «ЦСКА ставит задачу вернуть чемпионские сезоны и тот уровень игры»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возвращении в столичный клуб.

– Какими ты нашел наш клуб, команду десять с лишним лет спустя?

— Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжелый путь, а возвращение и подписание контракта стало хеппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб.

В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьезную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени.

Мы работаем не только на сегодняшний день, а на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шел к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался.

Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не все получается, мы не сдаемся и не сдадимся никогда.

Заболотный вернулся в ЦСКА летом.

В текущем сезоне Заболотный провел 8 матчей, забил и сделал результативный пас.

Форвард попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

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