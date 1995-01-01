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    Заболотный: «Спартак» – команда-раздражитель. Будет нелeгкая игра»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

    «Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» – отличная команда, команда-раздражитель.

    В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелeгкая игра – и в плане футбола, и касательно того, как еe воспринимают болельщики обеих команд.

    Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», – сказал Заболотный.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +532

      SinyaaPyll 4 минуты назад

      Битва середняков за непопадание в стыки.

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