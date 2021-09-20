Заболотный: «Спартак» – команда-раздражитель. Будет нелeгкая игра»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» – отличная команда, команда-раздражитель.

В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелeгкая игра – и в плане футбола, и касательно того, как еe воспринимают болельщики обеих команд.

Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», – сказал Заболотный.