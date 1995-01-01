Заболотный: «Спартак» – команда-раздражитель. Будет нелeгкая игра»

Битва середняков за непопадание в стыки.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.
«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» – отличная команда, команда-раздражитель.
В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелeгкая игра – и в плане футбола, и касательно того, как еe воспринимают болельщики обеих команд.
Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», – сказал Заболотный.
- ЦСКА примет «Спартак» сегодня, 20 сентября.
- Столичное дерби стартует в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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