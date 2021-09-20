Перейра – о работе в РФС: «Не подтверждаю, но и не опровергаю»

Бывший португальский арбитр Виктор Перейра прокомментировал информацию о его назначении на пост главы департамента судейства РФС.

— Вы подтверждаете, что будете работать в России?

— Нет, у меня нет комментариев на этот счет. Для меня это сюрприз.

— Никто из России с вами не связывался?

— У меня нет комментариев на этот счет.

— Вы в России?

— Нет, я не в России.

— Но кто-то из РФС с вами на контакт выходил?

— Я был в Москве на семинаре несколько недель назад. А сейчас я в Лиссабоне.

— Находясь в Москве, вели переговоры с РФС?

— В Москве я был в качестве инструктора арбитров.

— То есть, вы не подтверждаете, что станете руководителем судейского департамента РФС?

— Нет, не подтверждаю. Но и не опровергаю.