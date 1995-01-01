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    Перейра – о работе в РФС: «Не подтверждаю, но и не опровергаю»

    Бывший португальский арбитр Виктор Перейра прокомментировал информацию о его назначении на пост главы департамента судейства РФС.

    — Вы подтверждаете, что будете работать в России?

    — Нет, у меня нет комментариев на этот счет. Для меня это сюрприз.

    — Никто из России с вами не связывался?

    — У меня нет комментариев на этот счет.

    — Вы в России?

    — Нет, я не в России.

    — Но кто-то из РФС с вами на контакт выходил?

    — Я был в Москве на семинаре несколько недель назад. А сейчас я в Лиссабоне.

    — Находясь в Москве, вели переговоры с РФС?

    — В Москве я был в качестве инструктора арбитров.

    — То есть, вы не подтверждаете, что станете руководителем судейского департамента РФС?

    — Нет, не подтверждаю. Но и не опровергаю.

    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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