Перейра – о работе в РФС: «Не подтверждаю, но и не опровергаю»

Бывший португальский арбитр Виктор Перейра прокомментировал информацию о его назначении на пост главы департамента судейства РФС.
— Вы подтверждаете, что будете работать в России?
— Нет, у меня нет комментариев на этот счет. Для меня это сюрприз.
— Никто из России с вами не связывался?
— У меня нет комментариев на этот счет.
— Вы в России?
— Нет, я не в России.
— Но кто-то из РФС с вами на контакт выходил?
— Я был в Москве на семинаре несколько недель назад. А сейчас я в Лиссабоне.
— Находясь в Москве, вели переговоры с РФС?
— В Москве я был в качестве инструктора арбитров.
— То есть, вы не подтверждаете, что станете руководителем судейского департамента РФС?
— Нет, не подтверждаю. Но и не опровергаю.
- Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
- Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
- Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
Источник: «РБ-Спорт»