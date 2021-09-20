Eurostavka: португалец Перейра – новый глава департамента судейства РФС

Стало известно, кто заменит Виктора Кашшаи на посту главы судейского департамента РФС.

По информации Eurostavka, место Кашшаи займет 64-летнеий португалец Виктор Перейра. Соответствующее решение уже принято в РФС. Помогать португальцу будут два иностранца.

Отмечается, что РФС отказался от приглашения Николы Риццоли и Бьорна Куйперса из-за отсутствия у них опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике. Оба недавно завершили карьеру.