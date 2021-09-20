Eurostavka: португалец Перейра – новый глава департамента судейства РФС

Стало известно, кто заменит Виктора Кашшаи на посту главы судейского департамента РФС.
По информации Eurostavka, место Кашшаи займет 64-летнеий португалец Виктор Перейра. Соответствующее решение уже принято в РФС. Помогать португальцу будут два иностранца.
Отмечается, что РФС отказался от приглашения Николы Риццоли и Бьорна Куйперса из-за отсутствия у них опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике. Оба недавно завершили карьеру.
- Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
- Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
- Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
Источник: Eurostavka