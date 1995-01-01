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    Eurostavka: португалец Перейра – новый глава департамента судейства РФС

    Стало известно, кто заменит Виктора Кашшаи на посту главы судейского департамента РФС.

    По информации Eurostavka, место Кашшаи займет 64-летнеий португалец Виктор Перейра. Соответствующее решение уже принято в РФС. Помогать португальцу будут два иностранца.

    Отмечается, что РФС отказался от приглашения Николы Риццоли и Бьорна Куйперса из-за отсутствия у них опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике. Оба недавно завершили карьеру.

    • Перейра обслуживал матчи ЧМ-1998 и ЧМ-2002.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12784

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Они идиоты или как, это 2 топовых бывших арбитра

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      Рейтинг: +10

      qpyratba 19 минут назад

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      Рейтинг: +1230

      vmonomah17 1 час назад

      Послужной спрсок неплохой. Посмотрим...

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      Рейтинг: +67561

      insider_retro 1 час назад

      Работы - поле не паханное... Захочет ли португал на 7-ом десятке нервы тратить и чужую кровь пить...

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      Рейтинг: +8799

      KOLBIS > insider_retro 1 час назад

      Деньги не пахнут,как говорится)))...

      2
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      Рейтинг: +4550

      polt 1 час назад

      До конца сезона продержится?

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