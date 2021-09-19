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    Шварц: «Горд тем, как «Динамо» боролось. Игроки проявили себя с лучшей стороны»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

    «Игра была очень боевой, было много единоборств. Горд тем, как команда боролась, футболисты проявили себя с лучшей стороны. У нас была сложная неделя, было три травмы.

    Прошлая игра не очень хорошо сложилась – мы проиграли «Нижнему Новгороду». Сегодня надо было взять три очка в матче против сложного соперника.

    Игорь Лещук провел суперматч, он стал важным фактором в победе. Отмечу всю вратарскую бригаду, вся троица – хорошие игроки. Они ценны для нас», – сказал Шварц.

    • «Динамо» победило «Сочи» благодаря голу Арсена Захаряна.
    • Клуб занимает второе место в турнирной таблице.

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    Источник: «Р-Спорт»

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