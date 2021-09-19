Депай: «Мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай полагает, что команда способна бороться за все титулы. На этой неделе каталонцы крупно уступили в Лиге чемпионов «Баварии» (0:3).

«Результат матча с «Баварией», безусловно, разочаровывает. Мы должны учиться на поражениях. Сейчас мы должны сплотиться, чтобы переломить ситуацию. Как бы то ни было, я уверен, что мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона». Впереди нас ждет много матчей», – цитирует Депая «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.