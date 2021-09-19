Депай: «Мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай полагает, что команда способна бороться за все титулы. На этой неделе каталонцы крупно уступили в Лиге чемпионов «Баварии» (0:3).
«Результат матча с «Баварией», безусловно, разочаровывает. Мы должны учиться на поражениях. Сейчас мы должны сплотиться, чтобы переломить ситуацию. Как бы то ни было, я уверен, что мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона». Впереди нас ждет много матчей», – цитирует Депая «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.
- В Примере «Барселона» идет 9-й.
- Депай в нынешнем сезоне провел 4 матча, забил 2 гола, сделал результативный пас.
- Завтра, 20 сентября, «Барселона» в 5-м туре Примеры примет «Гранаду».
Источник: «Матч ТВ»