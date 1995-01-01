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    Депай: «Мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона»

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай полагает, что команда способна бороться за все титулы. На этой неделе каталонцы крупно уступили в Лиге чемпионов «Баварии» (0:3).

    «Результат матча с «Баварией», безусловно, разочаровывает. Мы должны учиться на поражениях. Сейчас мы должны сплотиться, чтобы переломить ситуацию. Как бы то ни было, я уверен, что мы можем бороться за все титулы. Мы – «Барселона». Впереди нас ждет много матчей», – цитирует Депая «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету AS.

    • В Примере «Барселона» идет 9-й.
    • Депай в нынешнем сезоне провел 4 матча, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • Завтра, 20 сентября, «Барселона» в 5-м туре Примеры примет «Гранаду».

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    Источник: «Матч ТВ»

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