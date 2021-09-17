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  • Лебеденко: «Советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий – в Европе»

Лебеденко: «Советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий – в Европе»

17 сентября 2021, 11:34
7

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко посоветовал молодым футболистам переходить в европейские клубы.

— Вам есть, о чем жалеть за 21 год карьеры?

— До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь».

Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом все резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.

Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Торпедо Лебеденко Игорь
Комментарии (7)
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sined1951
1631869739
Прежде чем другим советовать нужно самому поиграть за границей.
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Roma56
1631878620
зачем в Европу ехать, когда в нашем чемпионате можно без напрягов мяч катать и зашибать бабки
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Олег1204
1631883231
Все верно
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zigbert
1631883946
Молодец. До сих пор играет в Торпедо. Вот уж кто отдается на поле на все 100%. К его словам можно прислушаться.
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NewLife
1631884873
"Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе." Зато у нас лимит и настоящие зарплаты.
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Кузьмич на трибуне
1631901445
Сам то Лебеденко в Европе играл? или только по наслышке советы может давать. Кто там ждёт наших лентяев? У них своих безработных хватает. Хотя если заявить что с нетрадиционной ориентацией в России трудно найти клуб, возможно и примут в свои ряды. Есть желающие подписать себя под ЛГБТ?
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slavа0508
1633854889
только вот кто их там ждёт ???Все клубы только и мечтают . как бы оторвать российского парня а они не хотят заразы такие..
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