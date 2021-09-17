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    Лебеденко: «Советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий – в Европе»

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко посоветовал молодым футболистам переходить в европейские клубы.

    — Вам есть, о чем жалеть за 21 год карьеры?

    — До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь».

    Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом все резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.

    Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +612

      sined1951 2 часа назад

      Прежде чем другим советовать нужно самому поиграть за границей.

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