Лебеденко: «Советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий – в Европе»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко посоветовал молодым футболистам переходить в европейские клубы.

— Вам есть, о чем жалеть за 21 год карьеры?

— До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь».

Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом все резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.

Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге.