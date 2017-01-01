Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Лига чемпионов. Гол Холанда помог «Боруссии» Д обыграть «Бешикташ»

    «Боруссия» из Дортмунда стартовала в Лиге чемпионов с победы над «Бешикташем». В обоих голах поучаствовал Джуд Беллингем.

    Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в двух матчах подряд (18 лет и 78 дней).

    На 21 лигочемпионский гол Эрлингу Холанду понадобилось всего 17 матчей. Это лучший показатель в истории турнира.

    Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

    Бешикташ (Турция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Беллингем, 20; 0:2 – Холанд, 45+3; 1:2 – Монтеро, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru