Лига чемпионов. Гол Холанда помог «Боруссии» Д обыграть «Бешикташ»

«Боруссия» из Дортмунда стартовала в Лиге чемпионов с победы над «Бешикташем». В обоих голах поучаствовал Джуд Беллингем.

Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в двух матчах подряд (18 лет и 78 дней).

На 21 лигочемпионский гол Эрлингу Холанду понадобилось всего 17 матчей. Это лучший показатель в истории турнира.

Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

Бешикташ (Турция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Беллингем, 20; 0:2 – Холанд, 45+3; 1:2 – Монтеро, 90+4.

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