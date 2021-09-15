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Бешикташ - Боруссия

15.09.2021, Среда, 19:45 мск Стамбул, стадион Водафон Парк Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1 тур Бешикташ - Боруссия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 6 6 0 0 20:5 +15 18
2. Спортинг 6 3 0 3 14:12 +2 9
3. Боруссия Д 6 3 0 3 10:11 -1 9
4. Бешикташ 6 0 0 6 3:19 -16 0
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