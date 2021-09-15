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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Боруссия Д
Бешикташ - Боруссия Д: обзор матча 15 сентября 2021
Бешикташ
15.09.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
90+4'
Ф. Монтеро
20'
Д. Беллингем
45+3'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Боруссия Д
ГОЛ! 1:2!
Ф. Монтеро
Пас отдал
М. Пьянич
90'
+4
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
89'
86'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Э. Холанд
79'
Желтая карточка
Ю. Мукоко
Замена
С. Учан
️️️️
А. Хатчинсон
78'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
76'
70'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
70'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Хуммельс
70'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Беллингем
Замена
К. Караман
️️️️
К. Ларин
61'
55'
Желтая карточка
Т. Менье
46'
Замена
А. Витсель
️️️️
Ю. Брандт
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
Ф. Монтеро
45'
Желтая карточка
Велинтон
43'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Т. Менье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
3
Монтеро
21
Н'Сакаля
19
Розье
5
Соуза
15
Пьянич
13
Хатчинсон
18
Геззаль
44
Батшуайи
9
Ларин
4-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Беллингем
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
9
Холанд
14
Мален
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
13
Хатчинсон
48
Учан
48
Учан
13
Хатчинсон
9
Ларин
19
Караман
19
Караман
9
Ларин
5
Беллингем
27
Вольф
27
Вольф
5
Беллингем
15
Хуммельс
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Хуммельс
8
Брандт
28
Витсель
28
Витсель
8
Брандт
9
Холанд
7
Кнауфф
7
Кнауфф
9
Холанд
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Бешикташ
Боруссия Д
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бешикташ - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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