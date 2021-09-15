Президент «Легии» вручил Черчесову футболку с первым номером

Президент «Легии» Дариуш Миодуски вручил футболку команды бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
На футболку нанесена фамилия тренера и первый номер. «Этот визит невозможно было пропустить», – написала пресс-служба польского клуба.
- Черчесов тренировал «Легию» в сезоне-2015/16.
- Под руководством Черчесова клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Польши.
- Сегодня «Легия» сыграет в Москве со «Спартаком». Матч начнется в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
Источник: инстаграм «Легии»