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    Президент «Легии» вручил Черчесову футболку с первым номером

    Президент «Легии» Дариуш Миодуски вручил футболку команды бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    На футболку нанесена фамилия тренера и первый номер. «Этот визит невозможно было пропустить», – написала пресс-служба польского клуба.

    • Черчесов тренировал «Легию» в сезоне-2015/16.
    • Под руководством Черчесова клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Польши.
    • Сегодня «Легия» сыграет в Москве со «Спартаком». Матч начнется в 17:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Легии»

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