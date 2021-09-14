Промес – о матче с «Легией»: «Надеемся показать, что чeрная полоса «Спартака» позади»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Эмоции отличные. Лига Европы — топ-турнир, для нас это шанс показать свои силы на фоне европейских соперников. Очень интересный старт, жду с нетерпением.

В РПЛ у нас был сложный старт. Но последний матч мы выиграли. Круто, что завтра играем дома. Ждeм поддержки от болельщиков, думаю, что будущее должно быть позитивным. Надеемся показать, что чeрная полоса позади», – сказал Промес.

Матч пройдет в среду, 15 сентября, в Москве.

Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Витория: «У «Спартака» достаточно амбиций в Лиге Европы, нам нужна только победа над «Легией»