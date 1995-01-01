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    Промес – о матче с «Легией»: «Надеемся показать, что чeрная полоса «Спартака» позади»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    «Эмоции отличные. Лига Европы — топ-турнир, для нас это шанс показать свои силы на фоне европейских соперников. Очень интересный старт, жду с нетерпением.

    В РПЛ у нас был сложный старт. Но последний матч мы выиграли. Круто, что завтра играем дома. Ждeм поддержки от болельщиков, думаю, что будущее должно быть позитивным. Надеемся показать, что чeрная полоса позади», – сказал Промес.

    • Матч пройдет в среду, 15 сентября, в Москве.
    • Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9311

      Cleaner 9 минут назад

      Только вот играть завтра Спартак будет без Промеса. А так хорошая попытка о себе напомнить...

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      Рейтинг: +7764

      playsh 35 минут назад

      Удачи завтра Вам,Спартак.Главное раскрепоститься психологически,а играть Вы умеете.Вот и порадуйте нас.

      0
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      Рейтинг: +9311

      Cleaner > playsh 8 минут назад

      Ой юморист Вы! Спартак ИГРАТЬ УМЕЕТ. Ну насмешили!!!...)))

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