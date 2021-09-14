Дрейер – лучший игрок седьмого тура РПЛ по версии WhoScored. Дзюба, Глушаков и Промес – в символической сборной

Портал WhoScored представил символическую сборную 7-го тура РПЛ.

В нее вошли три представителя «Зенита», два футболиста «Рубина», а также по одному игроку «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Уфы», «Сочи» и «Химок».

Лучшим игроком тура стал новичок «Рубина» Андерс Дрейер. Он оформил хет-трик в дебютном матче за клуб.

Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»);

Защитники: Георгий Зотов («Рубин»), Боян Йокич («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Андерс Дрейер («Рубин»), Квинси Промес («Спартак»), Денис Глушаков («Химки»), Вендел («Зенит»);

Нападающие: Артeм Дзюба («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).