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  • Дрейер – лучший игрок седьмого тура РПЛ по версии WhoScored. Дзюба, Глушаков и Промес – в символической сборной

Дрейер – лучший игрок седьмого тура РПЛ по версии WhoScored. Дзюба, Глушаков и Промес – в символической сборной

14 сентября 2021, 12:50
13

Портал WhoScored представил символическую сборную 7-го тура РПЛ.

В нее вошли три представителя «Зенита», два футболиста «Рубина», а также по одному игроку «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Уфы», «Сочи» и «Химок».

Лучшим игроком тура стал новичок «Рубина» Андерс Дрейер. Он оформил хет-трик в дебютном матче за клуб.

Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»);

Защитники: Георгий Зотов («Рубин»), Боян Йокич («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Андерс Дрейер («Рубин»), Квинси Промес («Спартак»), Денис Глушаков («Химки»), Вендел («Зенит»);

Нападающие: Артeм Дзюба («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Зенит Химки Дзюба Артем Глушаков Денис Промес Квинси Дрейер Андерс
Комментарии (13)
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gunstilzit
1631617126
Так то Камано дубль сделал.
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Guinnesss
1631618905
Глушак хорошо заложил)))
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slavа0508
1631620105
Андерс Дрейер ярчайший дебют . даже и не припомню . кто у нас в дебютном матче хет- трик сделал ещё ....
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R_a_i_n
1631620792
Рукаку тут. Смешно просто. А как же Камано, или Понсе??
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paracetamol
1631626704
Вендел и сегодня приложит Челсии! Классным ударом владеет пацан.
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paracetamol
1631627486
Дрейер отличился, потому что у Урала защита из игроков из городского первенства.
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Рубинище
1631628956
Заслужено. Как пяточкой приложил гол тура, а защитников убрал подсечкой и гол. Как хорошо что Рубиновец.
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