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    Дрейер – лучший игрок седьмого тура РПЛ по версии WhoScored. Дзюба, Глушаков и Промес – в символической сборной

    Портал WhoScored представил символическую сборную 7-го тура РПЛ.

    В нее вошли три представителя «Зенита», два футболиста «Рубина», а также по одному игроку «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Уфы», «Сочи» и «Химок».

    Лучшим игроком тура стал новичок «Рубина» Андерс Дрейер. Он оформил хет-трик в дебютном матче за клуб.

    Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»);

    Защитники: Георгий Зотов («Рубин»), Боян Йокич («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Андерс Дрейер («Рубин»), Квинси Промес («Спартак»), Денис Глушаков («Химки»), Вендел («Зенит»);

    Нападающие: Артeм Дзюба («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +773

      SuperNils 3 минуты назад

      Нормально. Главное, чтобы никто больше не дрочил, и всё будет хорошо.

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