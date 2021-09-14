Блаттер – о лимите в РПЛ: «Важно сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда – это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги – это смесь различных культур и стилей, что хорошо.

И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно – сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», – сказал Блаттер.