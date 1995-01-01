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    Блаттер – о лимите в РПЛ: «Важно сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда – это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги – это смесь различных культур и стилей, что хорошо.

    И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно – сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», – сказал Блаттер.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1870

      tarasofka 1 час назад

      что сказал - ничего не понятно. прям как пуйло, когда тот уворачивается от неудобных вопросов.

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