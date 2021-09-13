Головин – об уходе Фернандеса из сборной: «Это нормальный и естественный процесс»

Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», – сказал Головин.

Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.

За сборную он дебютировал осенью 2017-го.

С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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