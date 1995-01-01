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    Головин – об уходе Фернандеса из сборной: «Это нормальный и естественный процесс»

    Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

    «Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», – сказал Головин.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Alex Y 58 минут назад

      Плохо без него будет((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1882

      kvm 1 час назад

      ну тогда отнять наш паспорт надо...

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