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    «Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»

    Пресс-служба «Динамо» ответила болельщику, раскритиковавшему нападающих Клинтона Н’Жи и Вячеслава Грулева в твиттере после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

    «Мы понимаем вашу боль,

    Но вариантов сейчас ноль.

    Ни Арнаутович, ни Месси

    Не сыграют с Тюкой [Тюкавиным] вместе.

    Так что на поле до зимы

    Выходят наши пацаны!

    И им нужна наша поддержка,

    Даже тогда, когда всем тяжко.

    P.S.

    Да, Груля [Грулев] не совсем готов.

    Но скринь, накинет он ... голов», – ответила болельщику пресс-служба клуба.

    • Московская команда вела в счете до 75-й минуты.
    • В концовке встречи Н'Жи не реализовал пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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