«Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»

Пресс-служба «Динамо» ответила болельщику, раскритиковавшему нападающих Клинтона Н’Жи и Вячеслава Грулева в твиттере после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 7-м туре РПЛ.
«Мы понимаем вашу боль,
Но вариантов сейчас ноль.
Ни Арнаутович, ни Месси
Не сыграют с Тюкой [Тюкавиным] вместе.
Так что на поле до зимы
Выходят наши пацаны!
И им нужна наша поддержка,
Даже тогда, когда всем тяжко.
P.S.
Да, Груля [Грулев] не совсем готов.
Но скринь, накинет он ... голов», – ответила болельщику пресс-служба клуба.
- Московская команда вела в счете до 75-й минуты.
- В концовке встречи Н'Жи не реализовал пенальти.
Источник: твиттер «Динамо»