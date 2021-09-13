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  • «Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»

«Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»

13 сентября 2021, 00:27
7

Пресс-служба «Динамо» ответила болельщику, раскритиковавшему нападающих Клинтона Н’Жи и Вячеслава Грулева в твиттере после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

«Мы понимаем вашу боль,

Но вариантов сейчас ноль.

Ни Арнаутович, ни Месси

Не сыграют с Тюкой [Тюкавиным] вместе.

Так что на поле до зимы

Выходят наши пацаны!

И им нужна наша поддержка,

Даже тогда, когда всем тяжко.

P.S.

Да, Груля [Грулев] не совсем готов.

Но скринь, накинет он ... голов», – ответила болельщику пресс-служба клуба.

  • Московская команда вела в счете до 75-й минуты.
  • В концовке встречи Н'Жи не реализовал пенальти.

Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Месси Лионель Арнаутович Марко Н'Жи Клинтон Грулев Вячеслав Тюкавин Константин
Комментарии (7)
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Мортус
1631529385
Так понимаю, что без доплат с актёром расстаться невозможно. По этому и сидит, и выходит. Надеюсь на поляне сие неДоразумение больше не увижу. Реально, лучше Слай бесполезный, чем этот обморок.
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JTherry
1631532862
болельщик "раскритиковал" гораздо изящнее: Мне надоело жить во лжи - Х*евый форвард Клинтон Нжи. Он, как гепард, вперед бежит, Но в целом - holy fucking shit. А на замену кто? Грулев? Он тоже впереди х*ев...
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