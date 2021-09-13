«Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»

Пресс-служба «Динамо» ответила болельщику, раскритиковавшему нападающих Клинтона Н’Жи и Вячеслава Грулева в твиттере после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

«Мы понимаем вашу боль,

Но вариантов сейчас ноль.

Ни Арнаутович, ни Месси

Не сыграют с Тюкой [Тюкавиным] вместе.

Так что на поле до зимы

Выходят наши пацаны!

И им нужна наша поддержка,

Даже тогда, когда всем тяжко.

P.S.

Да, Груля [Грулев] не совсем готов.

Но скринь, накинет он ... голов», – ответила болельщику пресс-служба клуба.