«Спартак» – о Мирзове: «Химки» сами разберутся, кого выпускать. Запрета на его участие в матче нет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что Резиуан Мирзов не сыграет за «Химки» в очном матче команд.

«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды – в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может.

Все остальное – спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле», – сказал Зеленов.