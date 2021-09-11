«Спартак» – о Мирзове: «Химки» сами разберутся, кого выпускать. Запрета на его участие в матче нет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что Резиуан Мирзов не сыграет за «Химки» в очном матче команд.
«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды – в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может.
Все остальное – спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле», – сказал Зеленов.
- Мирзов перешел из «Спартака» в «Химки» на правах аренды 7 сентября.
- Матч команд пройдет сегодня на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 мск.
Источник: Sports.ru