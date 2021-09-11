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    Мирзов пропустит матч со «Спартаком»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил неучастие полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в игре против «Спартака».

    «Мирзов пропустит матч против «Спартака». Резиуан долго не играл в основном составе – сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов.

    Никакой договоренности со «Спартаком» о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», – сказал Терюшков.

    • «Химки» арендовали хавбека у «Спартака» в минувший вторник.
    • Матч между командами состоится сегодня в 19:00 мск на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1176

      Enter2006 12 минут назад

      Терюшков - ты идиот. В какой раз в этом убеждаюсь. Чисто спортивный принцип - наоборот его выпустить против Спартака! Видимо уже "добазарились" в сливе матча Химками в пользу Спартака, сволочи.

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    • ...
      Рейтинг: +20857

      vladimir-7 14 минут назад

      Ну да, а то вдруг Мирзов гол забьет спартаку, вот вони будет.
      Терюшков страхуется и опережает возможные вопросы о неучастии Мирзова.

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      Рейтинг: +2660

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну и ладно, переживем как - нибудь.

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