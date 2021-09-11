Мирзов пропустит матч со «Спартаком»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил неучастие полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в игре против «Спартака».

«Мирзов пропустит матч против «Спартака». Резиуан долго не играл в основном составе – сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов.

Никакой договоренности со «Спартаком» о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», – сказал Терюшков.