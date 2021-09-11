Мирзов пропустит матч со «Спартаком»

Терюшков - ты идиот. В какой раз в этом убеждаюсь. Чисто спортивный принцип - наоборот его выпустить против Спартака! Видимо уже "добазарились" в сливе матча Химками в пользу Спартака, сволочи.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил неучастие полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в игре против «Спартака».
«Мирзов пропустит матч против «Спартака». Резиуан долго не играл в основном составе – сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов.
Никакой договоренности со «Спартаком» о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», – сказал Терюшков.
- «Химки» арендовали хавбека у «Спартака» в минувший вторник.
- Матч между командами состоится сегодня в 19:00 мск на «Открытие Банк Арене».
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