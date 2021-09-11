«Севилья» хочет бесплатно подписать Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вошел в шорт-лист «Севильи», сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, испанский клуб формирует список из форвардов, чьи контракты истекают следующим летом.
Задача «Севильи» – бесплатно подписать замену для ушедшего в «Барселону» Люка Де Йонга.
Источник: Estadio Deportivo
Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).