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«Севилья» хочет бесплатно подписать Азмуна

11 сентября 2021, 11:33
15

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вошел в шорт-лист «Севильи», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб формирует список из форвардов, чьи контракты истекают следующим летом.

Задача «Севильи» – бесплатно подписать замену для ушедшего в «Барселону» Люка Де Йонга.

Источник: Estadio Deportivo

Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Зенит Азмун Сердар
Комментарии (15)
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ilichkadr
1631349735
Как и предполагалось процесс пошёл. Теперь Севилья в очередь стала за Сердаром. Толи ещё будет!!
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sерж
1631349854
ну и?к зиме список клубов будет из 10-20
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MaxRnD
1631350713
Капитализм ? Не, не слышали ....
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paracetamol
1631350960
Много нищебродов хавло разинули.
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insider_retro
1631356575
Рациональные идальго решили оставить Зенит с носом..:))
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portero
1631357153
там очередь на халявку образовалась.... Зенит неугадал с временем продления контракта, а кто должен был это делать? фио...
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волчарик
1631359957
На халяву очередь за Азмуном конечно будет.А мне в этой ситуации интересно посмотреть на взаимоотношения внутри клуба.Если все гладко,то Азмун подпишет новый контракт,а Зенит продаст его летом не загибая цен(за те же 15 лямов).Если Сердар действительно хочет уехать.
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Chehofff
1631362038
Народ, который покупается на такие новости, вы посмотрите на состав Севильи. Куда Азмуна? На лавку? А сам Азмун захочет?
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Ловкий Бубен
1631374888
А мы хотим бесплатно подписать Агуеро и Де Мария
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Plyash
1631430741
Севилья губищу раскатала.Азмун по своему потенциалу вполне выберет для себя клуб намного престижней,ещё и выбирать будет из чего.
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