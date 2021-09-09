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    «Севилья» хочет бесплатно подписать Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вошел в шорт-лист «Севильи», сообщает Estadio Deportivo.

    По информации источника, испанский клуб формирует список из форвардов, чьи контракты истекают следующим летом.

    Задача «Севильи» – бесплатно подписать замену для ушедшего в «Барселону» Люка Де Йонга.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Estadio Deportivo

    Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6359

      серега кашин 11 минут назад

      зимойи за большие деньги его никто не купит, а контракт он явно продлевать не собирается, так что уйдет в конце сезона свободным агентом

      0
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      Рейтинг: +12827

      paracetamol 26 минут назад

      Много нищебродов хавло разинули.

      1
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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD 30 минут назад

      Капитализм ? Не, не слышали ....

      0
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      Рейтинг: -508

      СуперПАВ9 30 минут назад

      Много хотят мало получат

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      Рейтинг: +135

      Chehofff 39 минут назад

      Если не выйдем в евровесну, то зимой продадут Азмуныча.
      Давай, Сердар, жги в ЛЧ!
      Тогда и топ-клубы захотят купить Азмуна. И Зениту хорошая денежка капнет.

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      Рейтинг: +1123

      sерж 44 минуты назад

      ну и?к зиме список клубов будет из 10-20

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      Рейтинг: +11856

      ilichkadr 46 минут назад

      Как и предполагалось процесс пошёл. Теперь Севилья в очередь стала за Сердаром. Толи ещё будет!!

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