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    «Милан» и «Рома» заинтересованы в бесплатном подписании Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может следующим летом перейти в итальянский клуб.

    По информации Calciomercato, вариант с подписанием 26-летнего футболиста рассматривают «Милан» и «Рома».

    Сам иранец хочет сменить команду на правах свободного агента и выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ.

    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12821

      paracetamol 16 минут назад

      Раззявили рты. Да Зенит с ним 10 раз за год контракт подпишет, если там не идиоты!

      0
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      Рейтинг: +9491

      Вомбат > paracetamol 8 минут назад

      Там не идиоты, раз предложили новый котракт с двойной зарплатой, выше, чем у Дзюбы. Но и Азмун не идиот, раз отказался его подписывать. Так что через год он будет выбирать среди топ-команд. Даром получить такого форварда многие захотят.

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      Рейтинг: +11844

      ilichkadr 43 минуты назад

      Кто бы сомневался. Халяву любят все, особенно макаронники.

      2
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      Рейтинг: +11619

      Hektor 84 > ilichkadr 38 минут назад

      Ага в зените тоже любят халяву, особенно за 50000р

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      Рейтинг: +11844

      ilichkadr > Hektor 84 29 минут назад

      Макаронники и за 50000р удавятся. Вспомнился анекдот: "Генуэзец в баре заказывает двойной виски. Увидев в стакане муху, раздосадованный, вылавливает ее и прижимает ее к стойке с криком "Сплюнь, поганка, сплюнь!".
      P.S. А Семак-то не отпустил халяву в Динамо.

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      Рейтинг: +12821

      paracetamol > ilichkadr 15 минут назад

      Макаронникам - макароны!

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