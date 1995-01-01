«Милан» и «Рома» заинтересованы в бесплатном подписании Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может следующим летом перейти в итальянский клуб.

По информации Calciomercato, вариант с подписанием 26-летнего футболиста рассматривают «Милан» и «Рома».

Сам иранец хочет сменить команду на правах свободного агента и выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ.