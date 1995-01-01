«Милан» и «Рома» заинтересованы в бесплатном подписании Азмуна

Раззявили рты. Да Зенит с ним 10 раз за год контракт подпишет, если там не идиоты!
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может следующим летом перейти в итальянский клуб.
По информации Calciomercato, вариант с подписанием 26-летнего футболиста рассматривают «Милан» и «Рома».
Сам иранец хочет сменить команду на правах свободного агента и выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ.
- В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.