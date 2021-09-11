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  • Смородская – о лимите: «Вопрос с отменой закрыт. Кто пойдет против президента? Вы где живете?»

Смородская – о лимите: «Вопрос с отменой закрыт. Кто пойдет против президента? Вы где живете?»

11 сентября 2021, 08:43
48

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что после заявления главы государства Владимира Путина о необходимости сохранить лимит на легионеров в футболе не стоит ожидать его полной отмены.

– Вопрос с отменой лимита на легионеров закрыт. Однозначно. Кто пойдет против президента России? Я таких людей не знаю.

– Вы считаете, что президент РФС Александр Дюков даже не будет спорить?

– Это невозможно! Вы где живете? В России или где-то еще? Аргументов уже более чем достаточно. Лимиту уже больше 15 лет, а толку ноль. И все равно никто ничего слушать не хочет. Я считаю, что на этом поставлена точка. Нет реформам в футболе.

– На ваш взгляд, состоятелен ли аргумент, что наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады, поэтому лимит нельзя убирать?

– Абсолютно не состоятелен! Почему за 15 лет лимита не выросло все прекрасное? Это как раз аргумент за его отмену. Дальше будет только хуже.

– Если лимит все же оставят, какой лучший вариант его смягчения?

– Я бы оставила 8 легионеров в заявке. Формула «10+15» лучше, но нашим клубам все равно будет тяжело соперничать в еврокубках.

– А что должно случиться, чтобы лимит все же отменили?

– Я считаю, что уже ничего не подтолкнет. Вопрос закрыт. Никакие телодвижения не помогут. Письмо Путину от известных людей из мира футбола? Это все бесполезно! Никто писать не будет.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга Путин Владимир
Комментарии (48)
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KOLBIS
1631339375
Как ни странно,но она права...
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ilichkadr
1631339875
Смородская права. "Бабы Яги против" в футболе у нас не наблюдается.
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Viper for CSKA
1631340719
Ужас. Смородская оказалась адекватнее всей местной вертикали власти. Занавес.
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vladimir-7
1631341979
Кто был за отмену лимита, хвост поджали и присели у колена СВОЕГО хозяина и Ольга Смородская это отметила.
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Psih86
1631343403
Да все здравые люди должны высказаться, кто всей душой переживает за наш футбол, сколько можно это терпеть. Президент и что? Сколько можно бояться не понятно чего, настоящих мужиков не осталось. Мы были на 6 месте в рейтинге и были не далеко от 5, а сейчас мы не далеко от 15. После этого сезона в Европе будет ещё хуже. Наши футболисты не готовы пахать, потому что и так всё хорошо. Из иностранцев покупаем один шлак, потому что чемпионат хлам.
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MaxRnD
1631348124
У боссов Зенита капитальный залёт. Они ж вообще под отмену лимита места легионеров у нищих клубов выкупать собирались, а тут такой поворот. Главный "пахан" ушёл в глухую несознанку. Теперь надо как-то переобуваться в воздухе и на ходу менять репертуар
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JTherry
1631348334
за 15 лет лимита на легионеров в несколько раз возросло количество долларовых миллионеров от футбола, только и всего, а по-настоящему классных футболистов практически нет на горизонте...(( приплетая, как аргумент, победу на третьесортном турнире (ОИ-88), президент поставил себя в положение дилетанта по футболу, и почему бы сперва не разобраться с допинговыми скандалами, благодаря которым страна вообще выступает без гимна и флага на этих Олимпиадах... Смородская встала в оппозицию президенту, получив свою порцию хайпа...)
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Enter2006
1631352119
"наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады" - это слова Царя. Лучше бы Царь не лез туда, где вообще не разбирается и не позорился бы. При чем тут отмена лимита и игры ОИ? Чтобы стране попасть на ОИ нужно чтобы хорошо играла МОЛОДЕЖКА а не основные составы! Если молодежка в Евро-2023 себя покажет, то мы получим путевку на ОИ. А вот почему молодежь у нас такая - это уже прямой вопрос к Царю и к чинушам с РФС и проблема с лимитом легионеров никак не связанная!
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VVM1964
1631354150
Я смотрю у нас бабы стали более мужественны , чем мужики !!! (((
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Бриг
1631354282
Жаль, что Путин не умеет пользоваться компьютером. Полезно бы ему почитать. Еще и вчерашние комментарии.
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