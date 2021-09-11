Смородская – о лимите: «Вопрос с отменой закрыт. Кто пойдет против президента? Вы где живете?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что после заявления главы государства Владимира Путина о необходимости сохранить лимит на легионеров в футболе не стоит ожидать его полной отмены.

– Вопрос с отменой лимита на легионеров закрыт. Однозначно. Кто пойдет против президента России? Я таких людей не знаю.

– Вы считаете, что президент РФС Александр Дюков даже не будет спорить?

– Это невозможно! Вы где живете? В России или где-то еще? Аргументов уже более чем достаточно. Лимиту уже больше 15 лет, а толку ноль. И все равно никто ничего слушать не хочет. Я считаю, что на этом поставлена точка. Нет реформам в футболе.

– На ваш взгляд, состоятелен ли аргумент, что наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады, поэтому лимит нельзя убирать?

– Абсолютно не состоятелен! Почему за 15 лет лимита не выросло все прекрасное? Это как раз аргумент за его отмену. Дальше будет только хуже.

– Если лимит все же оставят, какой лучший вариант его смягчения?

– Я бы оставила 8 легионеров в заявке. Формула «10+15» лучше, но нашим клубам все равно будет тяжело соперничать в еврокубках.

– А что должно случиться, чтобы лимит все же отменили?

– Я считаю, что уже ничего не подтолкнет. Вопрос закрыт. Никакие телодвижения не помогут. Письмо Путину от известных людей из мира футбола? Это все бесполезно! Никто писать не будет.