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    Смородская – о лимите: «Вопрос с отменой закрыт. Кто пойдет против президента? Вы где живете?»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что после заявления главы государства Владимира Путина о необходимости сохранить лимит на легионеров в футболе не стоит ожидать его полной отмены.

    – Вопрос с отменой лимита на легионеров закрыт. Однозначно. Кто пойдет против президента России? Я таких людей не знаю.

    – Вы считаете, что президент РФС Александр Дюков даже не будет спорить?

    – Это невозможно! Вы где живете? В России или где-то еще? Аргументов уже более чем достаточно. Лимиту уже больше 15 лет, а толку ноль. И все равно никто ничего слушать не хочет. Я считаю, что на этом поставлена точка. Нет реформам в футболе.

    – На ваш взгляд, состоятелен ли аргумент, что наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады, поэтому лимит нельзя убирать?

    – Абсолютно не состоятелен! Почему за 15 лет лимита не выросло все прекрасное? Это как раз аргумент за его отмену. Дальше будет только хуже.

    – Если лимит все же оставят, какой лучший вариант его смягчения?

    – Я бы оставила 8 легионеров в заявке. Формула «10+15» лучше, но нашим клубам все равно будет тяжело соперничать в еврокубках.

    – А что должно случиться, чтобы лимит все же отменили?

    – Я считаю, что уже ничего не подтолкнет. Вопрос закрыт. Никакие телодвижения не помогут. Письмо Путину от известных людей из мира футбола? Это все бесполезно! Никто писать не будет.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии49
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      Рейтинг: +1168

      Enter2006 5 минут назад

      "наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады" - это слова Царя. Лучше бы Царь не лез туда, где вообще не разбирается и не позорился бы. При чем тут отмена лимита и игры ОИ? Чтобы стране попасть на ОИ нужно чтобы хорошо играла МОЛОДЕЖКА а не основные составы! Если молодежка в Евро-2023 себя покажет, то мы получим путевку на ОИ. А вот почему молодежь у нас такая - это уже прямой вопрос к Царю и к чинушам с РФС и проблема с лимитом легионеров никак не связанная!

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      Рейтинг: +1715

      Niko 21 минуту назад

      Да это понятно что вопрос закрыт. Пусть тогда он и тренирует этих миллионеров аболтусов, тем более у него все окружение такое, найдёт общий язык. Вся страна сплошная монополия на всё

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      Рейтинг: +7555

      "supermax" 23 минуты назад

      А по заголовку показалось, что она согласна с лимитом

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      Рейтинг: +12827

      paracetamol 23 минуты назад

      Пилить бабло можно, и это главное - сказала паровоз-баба!

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      Рейтинг: +319

      bratskij 28 минут назад

      Страна ссыкунов, больше и сказать то нечего про нашу гниющую помойку.

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      Рейтинг: +7625

      Alekxei Z. 1 час назад

      " Вы где живёте ?..." - это сильно !!!!
      Подозреваю , что дворника-таджика назначают только после консультации с " Самим". ОН знает всё и занят ВСЕМ , но только не своими прямыми обязанностями , по улучшению благосостояния народа.
      РФС вне государства- это не про нас.
      Не ту страну назвали Гондурасом.
      Во дворе урную не чистят , что " Моль" по этому поводу думает ?

      1
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      Рейтинг: +16616

      JTherry 1 час назад

      за 15 лет лимита на легионеров в несколько раз возросло количество долларовых миллионеров от футбола, только и всего, а по-настоящему классных футболистов практически нет на горизонте...(( приплетая, как аргумент, победу на третьесортном турнире (ОИ-88), президент поставил себя в положение дилетанта по футболу, и почему бы сперва не разобраться с допинговыми скандалами, благодаря которым страна вообще выступает без гимна и флага на этих Олимпиадах... Смородская встала в оппозицию президенту, получив свою порцию хайпа...)

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > JTherry 1 час назад

      И давно у нас ОИ стали третьесортным турниром ??? )))

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      Рейтинг: +7625

      Alekxei Z. > MaxRnD 1 час назад

      В футболе постоянно. Молодёжные команды плюс 2-3 старпёра , для поднятия значимости.

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      Рейтинг: +16616

      JTherry > MaxRnD 59 минут назад

      в футболе всегда были третьесортным турниром - только с 1992 года было разрешено там выступление профи, а в основе должны играть футболисты не старше 23 лет, а до того времени на Олимпиадах должны были выступать "любители"...)) ну и...? потому после 1992 на Олимпиадах чемпионами стали становиться Бразилия и Аргентина, где молодежь наиболее перспективная...)

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > Alekxei Z. 56 минут назад

      Да, ладно, у Бразилии как-никак тогда выиграли, да и вообще по зрелищности и накалу олимпийский футбол ничем не уступает ЧМ и ЧЕ. В среде же спортсменов олимпийское золото ценится выше любого другого

      Вон пару пару-тройку лет назад на ОИ Мексы у Бразилии выиграли - огонь была игра. Финал ЧМ Франция - Хорватия рядом не стоял

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      Рейтинг: +16616

      JTherry > MaxRnD 55 минут назад

      а что Харин, Добровольский, Савичев, Бородюк, Горлукович были "любителями" в той сборной...?) наша сборная была составлена как раз из профи в отличие от сборной Бразилии, состав которой собрали на пляжах Копакабаны...)

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      Рейтинг: +11856

      ilichkadr > JTherry 53 минуты назад

      Мы уже и на третьесортные турниры не попадаем. Если и попадаем, то с большими потугами.
      P.S. ОИ всегда был вторыми по значимости. Олимпийский чемпион это на всегда!

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > JTherry 51 минуту назад

      Первую сборную СССР той поры представляли: Протасов, Беланов, Заваров, Дасаев, Михайличенко, Олейников, Рац, Литовченко и т.д., так что не надо лохматить бабушку )))

      PS Савичевы, Добровольские, Харины и.т.д - это был для того времени совсем не ТОП-уровень

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      Рейтинг: +7625

      Alekxei Z. > MaxRnD 48 минут назад

      При чём здесь " огонь-игра " ?
      Во дворе такие баталии , что вам и не снилось.
      Разговор об уровне футбола !!!
      Соответственно и коммерческая составляющая.
      Вы этого не видите ?
      Не надо упоминать другие виды спорта , тут о ФУТБОЛЕ говорят.

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > JTherry 47 минут назад

      Зачем ? Я лично смотрел и ОИ-88, и ЧЕ-88, и если не ошибаюсь, то за обе сборные играл только один Михайличенко

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      Рейтинг: +16616

      JTherry > MaxRnD 44 минуты назад

      я ничьих "бабушек не лохмачу" - проверь состав сборной, чтобы продолжать спорить со мной в том же юморном духе...))) и кстати, Дасаева, Литовченко, Раца в той сборной не было... а ты все же посмотри состав, который Бышовец взял на ОИ-88, удивишься...)

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > Alekxei Z. 43 минуты назад

      При том, что именно та молодая сборная Мексики, которая дрюкнула на ОИ тогда Бразилию вместе с Халком, разнесла бы в пух и перья и Французов и Хорватов образца 2018.

      А вот любая дворовая команда это вряд ли бы сделала. Разница надеюсь понятна ?

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD > JTherry 36 минут назад

      Если ты не смотрел лично ни ОИ-88, ни ЧЕ-88, то хоть интернет поспрашивай ? В поисковых системах же не забанен, пользоваться поиском можешь ? Зачем спорить с очевидными вещами ?

      Я те даже ссылку на фото этих красавчиков дам )))

      https://img.championat.com/s/735x490/news/big/r/v/sbornaja-sssr-1988_143523906318209094.jpg

      https://www.championat.com/football/article-3262877-sbornaja-sssr-1988-gde-oni-sejchas.html

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      Рейтинг: +46575

      MaxRnD 1 час назад

      У боссов Зенита капитальный залёт. Они ж вообще под отмену лимита места легионеров у нищих клубов выкупать собирались, а тут такой поворот. Главный "пахан" ушёл в глухую несознанку. Теперь надо как-то переобуваться в воздухе и на ходу менять репертуар

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      Рейтинг: +416

      OOOVVV. 1 час назад

      Со Смородской ясно. а что скажет Зарема ? ))

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      Рейтинг: +11856

      ilichkadr > OOOVVV. 49 минут назад

      Зарема должна присоединиться к мнению "Самого", иначе труба её бизнесу.

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      Рейтинг: +416

      OOOVVV. > ilichkadr 41 минуту назад

      Не уверен, она ещё та сумасбродка !

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      Рейтинг: +403

      Riot Zero > OOOVVV. 19 минут назад

      Дед привет, я смотрю ты тоже с соккера ушёл.

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      Рейтинг: +3037

      Питерский князь 1 час назад

      Президент может и нормальный, но кто он около футбола?
      За болельщика прокатит, вот и все!

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