Смородская – о лимите: «Вопрос с отменой закрыт. Кто пойдет против президента? Вы где живете?»

"наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады" - это слова Царя. Лучше бы Царь не лез туда, где вообще не разбирается и не позорился бы. При чем тут отмена лимита и игры ОИ? Чтобы стране попасть на ОИ нужно чтобы хорошо играла МОЛОДЕЖКА а не основные составы! Если молодежка в Евро-2023 себя покажет, то мы получим путевку на ОИ. А вот почему молодежь у нас такая - это уже прямой вопрос к Царю и к чинушам с РФС и проблема с лимитом легионеров никак не связанная!
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что после заявления главы государства Владимира Путина о необходимости сохранить лимит на легионеров в футболе не стоит ожидать его полной отмены.
– Вопрос с отменой лимита на легионеров закрыт. Однозначно. Кто пойдет против президента России? Я таких людей не знаю.
– Вы считаете, что президент РФС Александр Дюков даже не будет спорить?
– Это невозможно! Вы где живете? В России или где-то еще? Аргументов уже более чем достаточно. Лимиту уже больше 15 лет, а толку ноль. И все равно никто ничего слушать не хочет. Я считаю, что на этом поставлена точка. Нет реформам в футболе.
– На ваш взгляд, состоятелен ли аргумент, что наша сборная с 1988 года не попадает на Олимпиады, поэтому лимит нельзя убирать?
– Абсолютно не состоятелен! Почему за 15 лет лимита не выросло все прекрасное? Это как раз аргумент за его отмену. Дальше будет только хуже.
– Если лимит все же оставят, какой лучший вариант его смягчения?
– Я бы оставила 8 легионеров в заявке. Формула «10+15» лучше, но нашим клубам все равно будет тяжело соперничать в еврокубках.
– А что должно случиться, чтобы лимит все же отменили?
– Я считаю, что уже ничего не подтолкнет. Вопрос закрыт. Никакие телодвижения не помогут. Письмо Путину от известных людей из мира футбола? Это все бесполезно! Никто писать не будет.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.