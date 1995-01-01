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    Блаттер: «Хотел, чтобы ЧМ-2022 прошел в США. Чтобы политические протагонисты Россия и США были вместе»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил, почему он не был доволен выбором Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022. Решение принималось 11 лет назад.

    «Я должен добавить, что лично я никогда не был в восторге от поездки в Катар, мне была больше по душе поездка в Россию в 2018-м и в США в 2022-м. Потому что в те времена, когда они принимали решение еще в 2010-м, мы много говорили о футболе за мир. На мой взгляд, эта идея сначала должна раскрыться в России, а потом в Соединенных Штатах. Чтобы они были вместе – два огромных политических протагониста», – сказал Блаттер.

    • Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
    • ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.
    • Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.

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    Источник: РЕН ТВ

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