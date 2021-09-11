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  • Блаттер: «Хотел, чтобы ЧМ-2022 прошел в США. Чтобы политические протагонисты Россия и США были вместе»

Блаттер: «Хотел, чтобы ЧМ-2022 прошел в США. Чтобы политические протагонисты Россия и США были вместе»

11 сентября 2021, 00:47
3

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил, почему он не был доволен выбором Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022. Решение принималось 11 лет назад.

«Я должен добавить, что лично я никогда не был в восторге от поездки в Катар, мне была больше по душе поездка в Россию в 2018-м и в США в 2022-м. Потому что в те времена, когда они принимали решение еще в 2010-м, мы много говорили о футболе за мир. На мой взгляд, эта идея сначала должна раскрыться в России, а потом в Соединенных Штатах. Чтобы они были вместе – два огромных политических протагониста», – сказал Блаттер.

  • Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
  • ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.
  • Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.

Источник: РЕН ТВ
Россия. Премьер-лига США. МЛС Блаттер Зепп
Комментарии (3)
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Plyash
1631331812
Господин Блаттер,а Вы уверенны были,что протагонист Россия получит путёвку на ЧМ-22 ? Если Вы провидец,порадуйте нас,пожалуйста.
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ALEX ML
1631343853
Что бы смотреть как опущенные стоят на коленях перед афрожопыми?
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paracetamol
1631350638
Кепня это. Просто США ему больше бабла отвалят, которое они печатаю не считая!
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