Блаттер: «Хотел, чтобы ЧМ-2022 прошел в США. Чтобы политические протагонисты Россия и США были вместе»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер объяснил, почему он не был доволен выбором Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022. Решение принималось 11 лет назад.

«Я должен добавить, что лично я никогда не был в восторге от поездки в Катар, мне была больше по душе поездка в Россию в 2018-м и в США в 2022-м. Потому что в те времена, когда они принимали решение еще в 2010-м, мы много говорили о футболе за мир. На мой взгляд, эта идея сначала должна раскрыться в России, а потом в Соединенных Штатах. Чтобы они были вместе – два огромных политических протагониста», – сказал Блаттер.