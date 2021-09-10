«Я всегда был за лимит! Всe!» Президент «Урала» – о заявлении Путина

Президент «Урала» Григория Иванов прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит! Всe!» – сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

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