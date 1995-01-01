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    «Я всегда был за лимит! Всe!» Президент «Урала» – о заявлении Путина

    Президент «Урала» Григория Иванов прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит! Всe!» – сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

    Президент «Урала»: «Нужно делать лимит «10+15». Мы пока не созрели отменять его полностью»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1122

      Enter2006 35 секунд назад

      Ну президент "Урала" так подлизал, что весь язык с корнями туда ему сунул! Стакан с водой надеюсь рядом, чтобы сполоснуть?

      0
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      Рейтинг: +6346

      серега кашин 4 минуты назад

      вся сила наших игроков проявляется в сборной и ек, а он про олимпиаду вспомнил, с лимитом нас там вообще больше никогда не будет

      0
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      Рейтинг: +247

      Forvard47 14 минут назад

      долба**

      1
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      Рейтинг: +620

      Rabinovi_ch 30 минут назад

      Пошёл ***** Иванов

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      Рейтинг: +1565

      lek! 34 минуты назад

      Надоело все это , просто уроды начните играть и доказывать это в Европейских турнирах . А то все совместную хрень несёте , а толку то ?

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