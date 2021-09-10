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  • «Я всегда был за лимит! Всe!» Президент «Урала» – о заявлении Путина

«Я всегда был за лимит! Всe!» Президент «Урала» – о заявлении Путина

10 сентября 2021, 16:59
15

Президент «Урала» Григория Иванов прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит! Всe!» – сказал Иванов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

Президент «Урала»: «Нужно делать лимит «10+15». Мы пока не созрели отменять его полностью»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Путин Владимир
Комментарии (15)
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lek!
1631283156
Надоело все это , просто уроды начните играть и доказывать это в Европейских турнирах . А то все совместную хрень несёте , а толку то ?
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Rabinovi_ch
1631283388
Пошёл ***** Иванов
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derrik2000
1631286035
А чё не добавил "и с деЦтва являюсь поклонником нынешнего президента и состою в Единой России". ))))))))
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заткнитемнерот
1631286095
С зародыша за лимит в РПЛ!!!!!
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Ганнибал Лектор
1631286367
Команда на последнем месте, придурок. Лимит - это последнее, что ты сейчас должен обсуждать
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Garrincha58
1631287426
Иванов тебя Червиченко опередил
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Вомбат
1631289291
Конечно, все. С вами, господин Иванов, давно все ясно.
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the teacher
1631294696
Григорий да ты за е бал уже ))) Ну не позорь Урал!
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Hektor 84
1631296949
Жополизы запели царю дифирамбы!!!
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Павелий
1631300581
Ещё одно доказательство, что такие как Иванов не нужны нашему футболу. Желаю вылелеть лично Иванову, а Урал и Шалимов пусть останутся.
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