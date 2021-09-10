Месси побил рекорд Суареса по результативным матчам в южноамериканском отборе ЧМ

В десятом туре отбора ЧМ-2022 Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0.

Хет-трик оформил капитан аргентинцев Лионель Месси.

Он стал первым игроком, которому удалось отличиться в 20 различных матчах квалификации чемпионата мира.

Месси побил рекорд уругвайца Луиса Суареса, который забивал голы в 19 играх южноамериканского отбора ЧМ.

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