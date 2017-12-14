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    Месси побил рекорд Суареса по результативным матчам в южноамериканском отборе ЧМ

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0.

    Хет-трик оформил капитан аргентинцев Лионель Месси.

    Он стал первым игроком, которому удалось отличиться в 20 различных матчах квалификации чемпионата мира.

    Месси побил рекорд уругвайца Луиса Суареса, который забивал голы в 19 играх южноамериканского отбора ЧМ.

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    Источник: Mister Chip

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