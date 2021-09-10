Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал флеш-интервью после разгромной победы над Боливией (3:0) в отборе ЧМ-2022.

34-летний футболист едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки.

Аргентинец впервые отпраздновал триумф в континентальном первенстве на своей родине при болельщиках.

«Я долго ждал и мечтал об этом. Я очень хотел насладиться этим моментом. Нет лучшего места, чтобы отпраздновать наш успех», – сказал Месси.

Аргентина выиграла Кубок Америки впервые с 1993 года.

Для Месси это первый трофей с главной сборной своей страны.