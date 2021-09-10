Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал флеш-интервью после разгромной победы над Боливией (3:0) в отборе ЧМ-2022.
34-летний футболист едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки.
Аргентинец впервые отпраздновал триумф в континентальном первенстве на своей родине при болельщиках.
«Я долго ждал и мечтал об этом. Я очень хотел насладиться этим моментом. Нет лучшего места, чтобы отпраздновать наш успех», – сказал Месси.
- Аргентина выиграла Кубок Америки впервые с 1993 года.
- Для Месси это первый трофей с главной сборной своей страны.
Imposible no emocionarse con #Messi: «Lo soñé. Esperé mucho tiempo esto, estoy muy feliz».#EliminatoriasSudamericanas@TV_Publica pic.twitter.com/6oFFAOMljH— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2021