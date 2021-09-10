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    Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал флеш-интервью после разгромной победы над Боливией (3:0) в отборе ЧМ-2022.

    34-летний футболист едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки.

    Аргентинец впервые отпраздновал триумф в континентальном первенстве на своей родине при болельщиках.

    «Я долго ждал и мечтал об этом. Я очень хотел насладиться этим моментом. Нет лучшего места, чтобы отпраздновать наш успех», – сказал Месси.

    • Аргентина выиграла Кубок Америки впервые с 1993 года.
    • Для Месси это первый трофей с главной сборной своей страны.

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    Источник: Твиттер КОНМЕБОЛ

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