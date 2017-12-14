Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

По количеству голов да, а по средней результативности (скорострельности) нет. У Месси очень скромный показатель - 0.52, у Пеле 0.84. Для сравнения Ференц Пушкаш 0.94, Герд Мюллер - 1.1.
В десятом туре отбора ЧМ-2022 Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0.
Хет-трик оформил капитан аргентинцев Лионель Месси.
Теперь в активе 34-летнего форварда 79 голов в 153 матчах в составе национальной команды. Это новый рекорд для южноамериканских сборных.
Месси превзошел достижение бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 играх.