Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

В десятом туре отбора ЧМ-2022 Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0.

Хет-трик оформил капитан аргентинцев Лионель Месси.

Теперь в активе 34-летнего форварда 79 голов в 153 матчах в составе национальной команды. Это новый рекорд для южноамериканских сборных.

Месси превзошел достижение бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 играх.