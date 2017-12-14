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    Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0.

    Хет-трик оформил капитан аргентинцев Лионель Месси.

    Теперь в активе 34-летнего форварда 79 голов в 153 матчах в составе национальной команды. Это новый рекорд для южноамериканских сборных.

    Месси превзошел достижение бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 играх.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11851

      ilichkadr 1 час назад

      По количеству голов да, а по средней результативности (скорострельности) нет. У Месси очень скромный показатель - 0.52, у Пеле 0.84. Для сравнения Ференц Пушкаш 0.94, Герд Мюллер - 1.1.

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      Рейтинг: +6980

      Fusballer > ilichkadr 38 минут назад

      Дзюба - 0,54! Дзюба круче Месси!

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