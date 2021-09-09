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    Газизов – о финансовых проблемах: «Я бы не хотел проводить аналогии между «Уфой» и «Тамбовом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что клуб не окажется на грани банкротства, как «Тамбов» в прошлом сезоне.

    «Глава Башкортостана заверил всех нас и футбольную общественность в том, что все будет хорошо. Естественно, этим мы довольны.

    Я на связи и с Радием Фаритовичем [Хабировым], и с руководителем аппарата – Александром Витальевичем Сидякиным. Я знаю, как все происходит. Просто есть вопросы не моего уровня.

    Какая вероятность, что «Уфа» не повторит судьбу «Тамбова»? Мы все-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича. Такой человек не шутит, когда что-то говорит», – сказал Газизов.

    • По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.
    • Летом клуб не купил ни одного футболиста – только аренды и свободные агенты.

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    Источник: Sport24

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