Газизов – о финансовых проблемах: «Я бы не хотел проводить аналогии между «Уфой» и «Тамбовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что клуб не окажется на грани банкротства, как «Тамбов» в прошлом сезоне.

«Глава Башкортостана заверил всех нас и футбольную общественность в том, что все будет хорошо. Естественно, этим мы довольны.

Я на связи и с Радием Фаритовичем [Хабировым], и с руководителем аппарата – Александром Витальевичем Сидякиным. Я знаю, как все происходит. Просто есть вопросы не моего уровня.

Какая вероятность, что «Уфа» не повторит судьбу «Тамбова»? Мы все-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича. Такой человек не шутит, когда что-то говорит», – сказал Газизов.