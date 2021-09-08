Глава Башкортостана Хабиров: «Сделаю все возможное, чтобы «Уфа» играла»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов обратился к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову во время прямой линии. Футболист попросил о поддержке клуба.

«Я сейчас не хочу называть это предприятие. У вас будет базовая организация или, как говорят, спонсор. Я вам точно говорю. Этот вопрос мы проговорили, в том числе и в правительстве РФ. Мы постоянно находимся в рабочем общении, поэтому просьба какое-то время подождать. Если это займeт большее время, тогда будем принимать какие-то паллиативные меры, чтобы вы работали и, самое главное, играли.

Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в высшую лигу, и я не имею права останавливать это движение. Поэтому я сделаю всe возможное, чтобы вы играли. А с вас уже хорошая игра», – сказал Хабиров.

«Уфа» – единственный клуб РПЛ, не потративший денег на трансферы в летнее окно.

По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.

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