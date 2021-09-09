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    Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о тех, кто не желает ему добра. Он считает, что дело в деньгах.

    «Если ты богат, то всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки. Из каждой маленькой ошибки они готовы раздуть большую проблему», – сказал Кокорин про недоброжелателей.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

    Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

    Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

    Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

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    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      vovan111 7 минут назад

      A вот пил бы минералочку не сидел бы на скамеечке,а играл на поле!!!

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      Рейтинг: +12699

      Cules2013 10 минут назад

      когда кажется, куда ещё тупее...

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      Рейтинг: +488

      Damir07 15 минут назад

      Какая маленькая ошибка ты человека чуть не убил тебя решётка ни чему не научила надо было тебя там оставить

      0
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      Рейтинг: +421

      Йост 20 минут назад

      Футбол - вот твоя ошибка... Надо было идти токарем на завод...

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      Рейтинг: +24902

      Боцман59rus 21 минуту назад

      - братика одноклеточного еще не посадили?

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      Рейтинг: +21398

      bset 30 минут назад

      "Если ты балда..." Много хейтеров у богатых людей, которые что-то в жизнь привнесли, создали бизнес, создали рабочие места? А ты мало того, что получаешь (подчеркну - получаешь, а не зарабатываешь) деньги за шоу, а не за создание чего-то полезного, так еще и образ жизни ведешь такой себе. Бухать, отдыхать, тусить, пьяными людей бить, брата затащить в эти тусовки - тут хейтеры не на ровном месте появляются. Так что надо бы задуматься, что бы поменять в себе, чтобы хейтеров стало меньше.

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      Рейтинг: +20927

      slavutiq70 40 минут назад

      Какую такую ошибку ждут ???вся твоя карьера в футболе сплошная ошибка ... с агентом тебе только сильно повезло ....

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      Рейтинг: +3011

      Питерский князь 42 минуты назад

      Ну это честно?
      Он характеризует себя богатым!? Может мозгами?
      =)))
      Ты просто ДЭБИЛ, и я устал от тебя БОГАЧ!
      Ты умрешь дебилом, с воображением аутиста. Очень жаль.
      =(

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      Рейтинг: +4466

      polt 45 минут назад

      Кто такой Кокорин, откуда вылез?

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      Рейтинг: +3011

      Питерский князь > polt 42 минуты назад

      Из Мамаева выкакался!
      =))))

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