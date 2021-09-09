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  • Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

9 сентября 2021, 19:51
18

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о тех, кто не желает ему добра. Он считает, что дело в деньгах.

«Если ты богат, то всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки. Из каждой маленькой ошибки они готовы раздуть большую проблему», – сказал Кокорин про недоброжелателей.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (18)
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polt
1631207571
Кто такой Кокорин, откуда вылез?
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slavа0508
1631207846
Какую такую ошибку ждут ???вся твоя карьера в футболе сплошная ошибка ... с агентом тебе только сильно повезло ....
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Damir07
1631209369
Какая маленькая ошибка ты человека чуть не убил тебя решётка ни чему не научила надо было тебя там оставить
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Cules2013
1631209643
когда кажется, куда ещё тупее...
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vovan111
1631209841
A вот пил бы минералочку не сидел бы на скамеечке,а играл на поле!!!
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BRO_football
1631210324
Если ты богат, то не нужно вести себя как мудак в надежде, что деньги и связи тебя уберегут от любой ответственности (Прекрасный тому пример - пьяная драка Кокорина и Мамаева с чиновниками из Минпромторга). И тогда хейторов и недоброжелателей станет значительно меньше.
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aaaaahhhh
1631212527
потрясающая глупость.
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MaxRnD
1631213185
Пацан пришёл к успеху
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Plyash
1631213839
Какой же баран Кокорин.Он даже не понимает,что быть богатым,каковым он себя считает и быть хорошим футболистом и человеком - это разные вещи.Уродище моральный.
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житель СПб
1631221743
Бедняжка... Почему же тогда Роналду не троллят? Не троллят Игоря Акинфеева? Значит, дело в другом.
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