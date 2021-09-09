Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о тех, кто не желает ему добра. Он считает, что дело в деньгах.

«Если ты богат, то всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки. Из каждой маленькой ошибки они готовы раздуть большую проблему», – сказал Кокорин про недоброжелателей.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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