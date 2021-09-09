Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об обратной стороне популярности.

«Быть знаменитым в России для меня было очень тяжело. Каждый раз, когда я допускал маленькую ошибку, все только это и обсуждали. Это была большая проблема.

Ты можешь думать, что делаешь все правильно, но люди могут осудить тебя и думать, что это плохо.

Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать», – сказал Кокорин.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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