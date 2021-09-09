Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об обратной стороне популярности.

    «Быть знаменитым в России для меня было очень тяжело. Каждый раз, когда я допускал маленькую ошибку, все только это и обсуждали. Это была большая проблема.

    Ты можешь думать, что делаешь все правильно, но люди могут осудить тебя и думать, что это плохо.

    Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать», – сказал Кокорин.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

    Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

    Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      nastadion 14 минут назад

      Да, популярность может помочь заработать, но и нервы потрепать тоже может.

      Biz **** iş elanı yerləşdirmək istəyirik, **** vakansiyalar baxin.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9831

      житель СПб 23 минуты назад

      Кстати, а в тюрьме - тоже обсуждали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24701

      silver29 31 минуту назад

      и кто это говорит, про дважды подумать прежде чем табуреткой в кабаке махать ? уж не сашка ли кокорин ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6337

      серега кашин 37 минут назад

      отсидеть в тюрьме - это сейчас маленькая ошибка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3002

      Питерский князь 38 минут назад

      Зае.бало. его нытье!
      Если хочешь правду, то ошибку сделали твои папа и мама, когда не сделали аборт.
      И Мамаева родители тоже!
      =))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9831

      житель СПб 39 минут назад

      Саша, ты и сейчас в Италии знаменитый. Мало кого там так ненавидят... Но все зависит от тебя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24900

      Боцман59rus 40 минут назад

      - молодец Александр, очень точно описал свою футбольную карьеру в РПЛ - " маленькая ошибка"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -72

      Спартач80 41 минуту назад

      Куя се,у тебя "маленькие ошибки"....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Блямба 48 минут назад

      Кулитамдумать?
      Видишь стул-лупась кого-нить!
      Дважды думать нехир.
      Зая какая.ещё молодое поколение воспитает..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1513

      R_a_i_n 49 минут назад

      Маленькую ошибку))) Чинушу отпи... стулом и всего-то)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67487
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru