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  • Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

9 сентября 2021, 17:35
16

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об обратной стороне популярности.

«Быть знаменитым в России для меня было очень тяжело. Каждый раз, когда я допускал маленькую ошибку, все только это и обсуждали. Это была большая проблема.

Ты можешь думать, что делаешь все правильно, но люди могут осудить тебя и думать, что это плохо.

Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать», – сказал Кокорин.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (16)
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R_a_i_n
1631198730
Маленькую ошибку))) Чинушу отпи... стулом и всего-то)))
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Блямба
1631198772
Кулитамдумать? Видишь стул-лупась кого-нить! Дважды думать нехир. Зая какая.ещё молодое поколение воспитает..
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Боцман59rus
1631199237
- молодец Александр, очень точно описал свою футбольную карьеру в РПЛ - " маленькая ошибка"
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житель СПб
1631199333
Саша, ты и сейчас в Италии знаменитый. Мало кого там так ненавидят... Но все зависит от тебя!
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серега кашин
1631199440
отсидеть в тюрьме - это сейчас маленькая ошибка
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житель СПб
1631200245
Кстати, а в тюрьме - тоже обсуждали?
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NewLife
1631202375
Полагаю, найдутся миллионы людей, желающих нести эти тяжести за твою зарплату.
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Skull_Boy
1631202683
Я то-то пропустил и когда это он был знаменитым, если только знаменитым петухом на нарах и то среди арестантов
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Fusballer
1631204981
Пора "знаменитому" Кокоше уже родовой герб создавать: бутылка шампанского и табурет.
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dim29
1631222813
Вот прям места себе не нахожу,думаю о тебе!!!
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