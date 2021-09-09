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Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

9 сентября 2021, 12:35
10

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о желании чаще выходить на поле.

«Для меня сейчас важнее всего – быть готовым физически. И я очень хочу играть. Я не против быть нападающим, играть справа, слева, по центру, даже в защите. Я просто хочу стабильно играть», – сказал россиянин.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Вомбат
1631180881
Поэтому я и отказался от аренды в клубе, где мне дали бы играть, - забыл добавить Кокорин.
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oyabun
1631181566
Между словами и делами иногда огромная пропасть.
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99-й
1631181651
видимо при переводе с русского на итальянский и обратно где-то "не" потеряли
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Taps
1631181682
Бабла ты уголовник хочешь, а не играть.
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GammiD
1631183604
Да хорош заливать! в прошлом году все видели как ты хотел играть за мясокомбинат!
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vladimir-7
1631194299
Кокорин: могу даже защитником, уголовный кодекс изучил досконально.
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yorgenbarenz
1631196963
Зайди к тренеру в кабинет.Поверти одной рукой стул.Должно помочь....
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житель СПб
1631199585
Похоже, Александр очень хочет обратно в Россию - деньги то здесь какие!? Может, Федотов возьмет обратно?
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zigbert
1631207410
Если не будет травм то все возможно Александр. Прояви себя для начала хотя бы на тренировках.
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Михаил_Боярский
1631221721
А будет защечником.
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