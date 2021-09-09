Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о желании чаще выходить на поле.

«Для меня сейчас важнее всего – быть готовым физически. И я очень хочу играть. Я не против быть нападающим, играть справа, слева, по центру, даже в защите. Я просто хочу стабильно играть», – сказал россиянин.