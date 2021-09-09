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    Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о желании чаще выходить на поле.

    «Для меня сейчас важнее всего – быть готовым физически. И я очень хочу играть. Я не против быть нападающим, играть справа, слева, по центру, даже в защите. Я просто хочу стабильно играть», – сказал россиянин.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9492

      Вомбат 8 минут назад

      Поэтому я и отказался от аренды в клубе, где мне дали бы играть, - забыл добавить Кокорин.

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