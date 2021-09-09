Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем рационе и отношении к употреблению спиртных напитков.

    «В «Фиорентине» есть человек, который составляет для нас специальные меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, иногда мне нравится фастфуд, еда из «Макдональдса»...

    Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия – это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы еe пьeте – неважно, русский вы или итальянец.

    Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите. Работа над питанием и восстановлением имеет фундаментальное значение», – сказал 30-летний футболист.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

    Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +388

      Врундель 1 час назад

      Могу бахнуть пиво и стулом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25068

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Представляю Кокошу в засаленом тельнике с пивным мамоном , трёшкой разливного и "дежурной" таранькой в кармане )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9179

      Cleaner > пьяныйхоровод 40 минут назад

      Не поверите, но я именно таким Кокошу и представляю!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10207

      Литейный4 1 час назад

      Водку не люблю, но пью. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      заткнитемнерот 1 час назад

      "- А под дичь будешь?
      - Буду"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Блямба 2 часа назад

      С кофе пришлось завязать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      Мортус 2 часа назад

      А как же "пиво без водки - деньги на ветер"(с)?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1508

      R_a_i_n 2 часа назад

      иногда пью пиво, курю кальян, табуреткой могу по голове соседа огреть...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -517

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Лучше не позорился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11626

      Hektor 84 2 часа назад

      Лучше бы ты любил в футбол играть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8680

      KOLBIS 2 часа назад

      "И шампанское,когда вылетаю с турнира",добавил Александр...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67487
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru