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Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

9 сентября 2021, 12:59
17

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем рационе и отношении к употреблению спиртных напитков.

«В «Фиорентине» есть человек, который составляет для нас специальные меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, иногда мне нравится фастфуд, еда из «Макдональдса»...

Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия – это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы еe пьeте – неважно, русский вы или итальянец.

Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите. Работа над питанием и восстановлением имеет фундаментальное значение», – сказал 30-летний футболист.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1631182691
_ наконец то на интресующие Санька темы поговорили, так и представляю с каким энтузиазмом он отвечал, как интересно и глубоко раскрыл тему, ...а то все с футболом, футболом)))
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Semargl18
1631182977
Водка фу.. а вот чифир...чифир это да..
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KOLBIS
1631183205
"И шампанское,когда вылетаю с турнира",добавил Александр...
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Hektor 84
1631183266
Лучше бы ты любил в футбол играть
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R_a_i_n
1631183611
иногда пью пиво, курю кальян, табуреткой могу по голове соседа огреть...
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Мортус
1631184045
А как же "пиво без водки - деньги на ветер"(с)?
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Блямба
1631184596
С кофе пришлось завязать...
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заткнитемнерот
1631185560
"- А под дичь будешь? - Буду"
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AtticusFinch1
1631187206
Могу бахнуть пиво и стулом
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vladimir-7
1631193367
Кокорин: каждое утро пью пиво, водку по утрам не пью, ну только иногда, пару раз в неделю, а точнее, когда у меня наблюдения за ежедневными тренировками команды, на лавке сижу только тогда, когда команда играет.
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