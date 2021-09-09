Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своем рационе и отношении к употреблению спиртных напитков.

«В «Фиорентине» есть человек, который составляет для нас специальные меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, иногда мне нравится фастфуд, еда из «Макдональдса»...

Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия – это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы еe пьeте – неважно, русский вы или итальянец.

Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите. Работа над питанием и восстановлением имеет фундаментальное значение», – сказал 30-летний футболист.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»