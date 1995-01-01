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    Директор «Ростова»: «Нельзя говорить, что все клубы РПЛ единогласно поддержали отмену лимита»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    «Сайманов сказал, что все 16 клубов проголосовали за отмену лимита? «Ростов» точно не голосовал за такое. Мы выступили с предложением рассмотреть этот вопрос рабочей группой, по итогам еe работы будет выработано предложение, с которым РПЛ обратится в РФС.

    Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что все 16 клубов единогласно поддержали отмену лимита», – сказал Рыскин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1171

      Олег1204 33 минуты назад

      Оно и понятно, один из агентских клубов типа крылышек. Так нравится лимит, так соблюдайте его сами, когда отменят.

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