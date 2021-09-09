Директор «Ростова»: «Нельзя говорить, что все клубы РПЛ единогласно поддержали отмену лимита»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Сайманов сказал, что все 16 клубов проголосовали за отмену лимита? «Ростов» точно не голосовал за такое. Мы выступили с предложением рассмотреть этот вопрос рабочей группой, по итогам еe работы будет выработано предложение, с которым РПЛ обратится в РФС.

Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что все 16 клубов единогласно поддержали отмену лимита», – сказал Рыскин.