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    Гендиректор «Рубина»: «Все клубы РПЛ выступили за отмену лимита»

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    – Насколько большую поддержку от ваших коллег из других клубов вы имеете по вопросу лимита?

    – Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят – давайте сделаем какой-то переходной вариант.

    По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина – за отмену, но при определенном временном промежутке.

    Все попробовали нынешний лимит, все признают, что он неудачный. Например, был «6+5», потом было широкое обсуждение формата «10+15», все были с ним согласны. Потом Минспорт сказал «нет», но он же не занимается непосредственно футболом, правильно? Поэтому тогда было принято решение бюро исполкома РФС о формате «8+17».

    А сейчас, если посмотреть статистику, то на поле легионеров стало не больше, их стало меньше, чем при «6+5». Но тогда у клубов была возможность взять в заявку 10 футболистов.

    Не бывает такого, чтобы все восемь иностранцев были готовы, ведь разное функциональное состояние бывает, кто-то, в конце концов, травму может получить. И выходит, что у тебя нет этого игрока, и заявить ты никого не можешь. Значит, нужно искать среди россиян, но столько российских высококлассных футболистов у нас, к сожалению, нет, это тоже не секрет, правда же?

    Поэтому сейчас легионеров на поле даже меньше, чем при «6+5», мы фактически сами себе сделали лимит более жестким. Поэтому его надо пересматривать, это однозначно, я очень надеюсь, что Минспорт совместно с РФС и РПЛ посмотрит на цифры и примет правильное решение.

    Ну и к тому же, хороший российский футболист, вне зависимости от лимита, все равно будет на поле, это безусловно. А те, кто не пройдут, кто сидит в запасе в РПЛ, они спустятся в ФНЛ, и ФНЛ станет сильнее. Обстановка в ФНЛ будет улучшаться, этот чемпионат будет сильным как раньше. Потом оттуда поднимутся игроки наверх.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4967

      sochi-2013 11 минут назад

      Единственное, что спасет наш футбол, замена гендиректоров клубов РПЛ на иностранцев. Немцев, испанцев ... кто воровать не будет, кому интересен ФУТБОЛ!
      (в порядке бреда )

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      Рейтинг: +20905

      slavutiq70 1 час назад

      Не знаю . может и надо отменять ...посмотрел другие европейские чемпионаты Италия . Германия .Испания .Франция легионеров от 41% до 55 % у нас думаю около 60% ...так что легов у нас вполне хватает на уровне а то и больше чем в Европе ...другое дело в качестве этих легов ....на качественных даже при таком лимите нет денег а что будут везти если совсем отменить ????

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      Рейтинг: +174

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Половина- это 6 из 16-ти?

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      Рейтинг: +10207

      Литейный4 1 час назад

      Вот и правильно. Лимит это зло, порождающий детей лимита с огромными, в большинстве своём не заслуженными зарплатами. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1171

      Олег1204 1 час назад

      Обьясните кто нибудь, в чем сложность? У всех клубов избыток второсортных российских игроков.

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      Рейтинг: +16714

      derrik2000 > Олег1204 1 час назад

      А "патриотиЗЬм"???
      ))

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