Гендиректор «Рубина»: «Все клубы РПЛ выступили за отмену лимита»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

– Насколько большую поддержку от ваших коллег из других клубов вы имеете по вопросу лимита?

– Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят – давайте сделаем какой-то переходной вариант.

По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина – за отмену, но при определенном временном промежутке.

Все попробовали нынешний лимит, все признают, что он неудачный. Например, был «6+5», потом было широкое обсуждение формата «10+15», все были с ним согласны. Потом Минспорт сказал «нет», но он же не занимается непосредственно футболом, правильно? Поэтому тогда было принято решение бюро исполкома РФС о формате «8+17».

А сейчас, если посмотреть статистику, то на поле легионеров стало не больше, их стало меньше, чем при «6+5». Но тогда у клубов была возможность взять в заявку 10 футболистов.

Не бывает такого, чтобы все восемь иностранцев были готовы, ведь разное функциональное состояние бывает, кто-то, в конце концов, травму может получить. И выходит, что у тебя нет этого игрока, и заявить ты никого не можешь. Значит, нужно искать среди россиян, но столько российских высококлассных футболистов у нас, к сожалению, нет, это тоже не секрет, правда же?

Поэтому сейчас легионеров на поле даже меньше, чем при «6+5», мы фактически сами себе сделали лимит более жестким. Поэтому его надо пересматривать, это однозначно, я очень надеюсь, что Минспорт совместно с РФС и РПЛ посмотрит на цифры и примет правильное решение.

Ну и к тому же, хороший российский футболист, вне зависимости от лимита, все равно будет на поле, это безусловно. А те, кто не пройдут, кто сидит в запасе в РПЛ, они спустятся в ФНЛ, и ФНЛ станет сильнее. Обстановка в ФНЛ будет улучшаться, этот чемпионат будет сильным как раньше. Потом оттуда поднимутся игроки наверх.