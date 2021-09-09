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  • Гендиректор «Рубина»: «Все клубы РПЛ выступили за отмену лимита»

Гендиректор «Рубина»: «Все клубы РПЛ выступили за отмену лимита»

9 сентября 2021, 13:43
15

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

– Насколько большую поддержку от ваших коллег из других клубов вы имеете по вопросу лимита?

– Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят – давайте сделаем какой-то переходной вариант.

По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина – за отмену, но при определенном временном промежутке.

Все попробовали нынешний лимит, все признают, что он неудачный. Например, был «6+5», потом было широкое обсуждение формата «10+15», все были с ним согласны. Потом Минспорт сказал «нет», но он же не занимается непосредственно футболом, правильно? Поэтому тогда было принято решение бюро исполкома РФС о формате «8+17».

А сейчас, если посмотреть статистику, то на поле легионеров стало не больше, их стало меньше, чем при «6+5». Но тогда у клубов была возможность взять в заявку 10 футболистов.

Не бывает такого, чтобы все восемь иностранцев были готовы, ведь разное функциональное состояние бывает, кто-то, в конце концов, травму может получить. И выходит, что у тебя нет этого игрока, и заявить ты никого не можешь. Значит, нужно искать среди россиян, но столько российских высококлассных футболистов у нас, к сожалению, нет, это тоже не секрет, правда же?

Поэтому сейчас легионеров на поле даже меньше, чем при «6+5», мы фактически сами себе сделали лимит более жестким. Поэтому его надо пересматривать, это однозначно, я очень надеюсь, что Минспорт совместно с РФС и РПЛ посмотрит на цифры и примет правильное решение.

Ну и к тому же, хороший российский футболист, вне зависимости от лимита, все равно будет на поле, это безусловно. А те, кто не пройдут, кто сидит в запасе в РПЛ, они спустятся в ФНЛ, и ФНЛ станет сильнее. Обстановка в ФНЛ будет улучшаться, этот чемпионат будет сильным как раньше. Потом оттуда поднимутся игроки наверх.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (15)
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Олег1204
1631185417
Обьясните кто нибудь, в чем сложность? У всех клубов избыток второсортных российских игроков.
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bomilazdeshnii
1631186993
Половина- это 6 из 16-ти?
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slavа0508
1631187344
Не знаю . может и надо отменять ...посмотрел другие европейские чемпионаты Италия . Германия .Испания .Франция легионеров от 41% до 55 % у нас думаю около 60% ...так что легов у нас вполне хватает на уровне а то и больше чем в Европе ...другое дело в качестве этих легов ....на качественных даже при таком лимите нет денег а что будут везти если совсем отменить ????
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sochi-2013
1631191309
Единственное, что спасет наш футбол, замена гендиректоров клубов РПЛ на иностранцев. Немцев, испанцев ... кто воровать не будет, кому интересен ФУТБОЛ! (в порядке бреда )
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O-kolesov
1631192278
Думаю, надо не лимит отменять, а легионеров сокращать до минимума, чтобы конкуренция была не с легами, а между россиянами. Вот тогда ,может что-то изменится в нашем футболе.
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1-3-5-2
1631195073
Господин гендиректор, расскажите пожалуйста, а лучше прямо назовите, пофамильный список тех высококлассных футболистов, которых вы привезете после отмены лимита! Какие у них будут з/п? Из вашего состава, уже сейчас половину легионеров, с их космическими зарплатами, можно выбросить не задумываясь. На вашу команду впринципе итак никто не ходит из зрителей, а вы и еще предлагаете сократить аудиторию. Вот Петр I не покупал в свое время армию, но активно нанимал офицеров, специалистов в различных отраслях, отправлял своих учиться. И вы знаете, он ведь выиграл! А что нам дадут эти самые легионеры, какие победы они нам принесут? Дак может пойти по проверенному годами опыту, и нанять хороших тренеров в основную команду, в молодежную, в академию... выгнать ко всем чертям наших величайших специалистов и нанять не таких великих, но из франции, германии и испании, италии и нидерландов. Это даже дешевле выйдет
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Замир
1631195116
Если и отменять лимит, то тогда наверное будет лучше, если каждые 2 года можно будет иметь на одного иностранца больше. Тогда, российские футболисты будут понимать, что могут потерять место в списке и будет более профессионально относиться к делу. И будет некая сита, которая будет отсеивать слабых. Что скажете?
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Hektor 84
1631216945
Провинциальным клубам зачем вообще легионеры? Пусть молодняк наигрывают.
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