Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Косово, Греция – Швецию

Сборная Испании добилась сухой победы в Косово. Три очка позволили команде Луиса Энрике укрепиться на первом месте в группе.
Из последних десяти выездных матчей Испания выиграла только два.
У Испании результативными действиями отметились Альваро Мората и Ферран Торрес. Именно они лидируют по системе «гол+пас» в сборной Испании при Луисе Энрике.
Сборная Швеции впервые проиграла в этом отборе. Все голы в матче с Грецией забиты во втором тайме. В запасе шведов остался спартаковец Джордан Ларссон.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа В
Голы: 1:0 – Бакасетас, 62; 2:0 – Павлидис, 78; 2:1 – Квайсон, 80.
Голы: 0:1 – Форнальс, 32; 0:2 – Торрес, 90.
Источник: Бомбардир.ру