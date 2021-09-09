Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Косово, Греция – Швецию

Сборная Испании добилась сухой победы в Косово. Три очка позволили команде Луиса Энрике укрепиться на первом месте в группе.

Из последних десяти выездных матчей Испания выиграла только два.

У Испании результативными действиями отметились Альваро Мората и Ферран Торрес. Именно они лидируют по системе «гол+пас» в сборной Испании при Луисе Энрике.

Сборная Швеции впервые проиграла в этом отборе. Все голы в матче с Грецией забиты во втором тайме. В запасе шведов остался спартаковец Джордан Ларссон.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа В

Греция – Швеция – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бакасетас, 62; 2:0 – Павлидис, 78; 2:1 – Квайсон, 80.

Косово – Испания – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Форнальс, 32; 0:2 – Торрес, 90.

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