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    Отбор ЧМ-2022. Испания обыграла Косово, Греция – Швецию

    Сборная Испании добилась сухой победы в Косово. Три очка позволили команде Луиса Энрике укрепиться на первом месте в группе.

    Из последних десяти выездных матчей Испания выиграла только два.

    У Испании результативными действиями отметились Альваро Мората и Ферран Торрес. Именно они лидируют по системе «гол+пас» в сборной Испании при Луисе Энрике.

    Сборная Швеции впервые проиграла в этом отборе. Все голы в матче с Грецией забиты во втором тайме. В запасе шведов остался спартаковец Джордан Ларссон.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа В

    Греция – Швеция – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бакасетас, 62; 2:0 – Павлидис, 78; 2:1 – Квайсон, 80.

    Косово – Испания – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Форнальс, 32; 0:2 – Торрес, 90.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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