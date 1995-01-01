Ты дно Куман, все профукал и профукаешь!
Главный тренер «Барселоны» Луис Суарес не жалеет, что форвард Луис Суарес в прошлом году покинул команду. Его подписал «Атлетико».
«Не было сожаления. Меня назначили, чтобы менять ситуацию. Мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет. Мы думали, он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико».
Не сожалею, потому что решение было принято во благо «Барселоны», – сказал Куман.
- В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании.
- С каталонцами он выигрывал Лигу чемпионов.
- При Кумане «Барселона» выиграла только Кубок Испании.