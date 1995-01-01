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    Куман: «Нет сожаления, что Суарес покинул «Барселону». Я думал, это будет хорошо для клуба»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Суарес не жалеет, что форвард Луис Суарес в прошлом году покинул команду. Его подписал «Атлетико».

    «Не было сожаления. Меня назначили, чтобы менять ситуацию. Мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет. Мы думали, он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико».

    Не сожалею, потому что решение было принято во благо «Барселоны», – сказал Куман.

    • В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании.
    • С каталонцами он выигрывал Лигу чемпионов.
    • При Кумане «Барселона» выиграла только Кубок Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Guinnesss 3 минуты назад

      Ты дно Куман, все профукал и профукаешь!

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