Куман: «Нет сожаления, что Суарес покинул «Барселону». Я думал, это будет хорошо для клуба»

Главный тренер «Барселоны» Луис Суарес не жалеет, что форвард Луис Суарес в прошлом году покинул команду. Его подписал «Атлетико».

«Не было сожаления. Меня назначили, чтобы менять ситуацию. Мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет. Мы думали, он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико».

Не сожалею, потому что решение было принято во благо «Барселоны», – сказал Куман.