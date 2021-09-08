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  • Слуцкий: «Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен»

Слуцкий: «Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен»

8 сентября 2021, 18:44
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не верит в потолок зарплат в РПЛ. Он считает, что потолок вывел бы Россию из системы мирового футбола.

«Потолок зарплат в российском футболе мало реалистичен. Если мы хотим быть частью единого мирового футбольного процесса, с трудом представляется, как это можно осуществить», – сказал Слуцкий.

  • В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует (каждый клуб может тратить на зарплаты игроков в течение сезона не более 900 миллионов рублей).
  • Слуцкий имеет опыт работы в Англии, Нидерландах.
  • «Рубин» идет в РПЛ 5-м.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1631119315
Лимит уберите и будет счастье )
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Taps
1631119812
Молодец Слуцкий: при нищем народе **** в футбол резвятся ...
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general.lizyukov
1631127164
ФФП? Не, не слышал. Заставлять нужно всех соблюдать правила. А не одним поблажки, а других за трибуну дрючат
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житель СПб
1631131156
Очень неправ.
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Vitaga
1631178996
разве есть потолок зарплат у чиновников? особенно у тех кто у руля госкорпораций. у них и корпоративные пенсии что больше в десятки раз обычной пенсии... у них раздачи бонусов...распределение дивидендов... премии ... плюс льготы по оплате жилья транспорта проезда на ж-д и авиа льготы то бишь блат на обучение детей... и еще много всего. разве есть потолок зарплат у артистов? у блогеров? у различных шоуменов? - они как и спортсмены зарабатывают своим трудом пусть порой как у нас принято весьма некачественно но раз народ смотрит и продолжает ходить и смотреть - всё равно пользуется спросом. ругаемся и смотрим... также покупаем некачественную еду одежду... ругаемся и едим.. и носим...
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