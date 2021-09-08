Слуцкий: «Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не верит в потолок зарплат в РПЛ. Он считает, что потолок вывел бы Россию из системы мирового футбола.

«Потолок зарплат в российском футболе мало реалистичен. Если мы хотим быть частью единого мирового футбольного процесса, с трудом представляется, как это можно осуществить», – сказал Слуцкий.