Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Слуцкий: «Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не верит в потолок зарплат в РПЛ. Он считает, что потолок вывел бы Россию из системы мирового футбола.

    «Потолок зарплат в российском футболе мало реалистичен. Если мы хотим быть частью единого мирового футбольного процесса, с трудом представляется, как это можно осуществить», – сказал Слуцкий.

    • В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует (каждый клуб может тратить на зарплаты игроков в течение сезона не более 900 миллионов рублей).
    • Слуцкий имеет опыт работы в Англии, Нидерландах.
    • «Рубин» идет в РПЛ 5-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +856

      Taps 25 минут назад

      Молодец Слуцкий: при нищем народе **** в футбол резвятся ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7601

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Не нужны никакие потолки.
      Клуб должен стремиться к рентабельности. Даже в наших извращённых условиях. Если на команду никто не ходит , откуда миллионные ЗП ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      Derzkiy1 33 минуты назад

      Лимит уберите и будет счастье )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru