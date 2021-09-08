Слуцкий: «Потолок зарплат в российском футболе малореалистичен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не верит в потолок зарплат в РПЛ. Он считает, что потолок вывел бы Россию из системы мирового футбола.
«Потолок зарплат в российском футболе мало реалистичен. Если мы хотим быть частью единого мирового футбольного процесса, с трудом представляется, как это можно осуществить», – сказал Слуцкий.
- В Континентальной хоккейной лиге потолок зарплат существует (каждый клуб может тратить на зарплаты игроков в течение сезона не более 900 миллионов рублей).
- Слуцкий имеет опыт работы в Англии, Нидерландах.
- «Рубин» идет в РПЛ 5-м.
Источник: «Р-Спорт»