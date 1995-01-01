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    Защитник «Ахмата» Тодорович: «РПЛ очень хороша, в ней фантастические условия»

    Новичок «Ахмата» Дарко Тодорович поделился впечатлением от трансфера в клуб. Босниец арендован у «Зальцбурга».

    «Мои мысли об РПЛ таковы, что она очень хороша, в ней фантастические условия для игры, стадионы отличные. Также думаю, что в РПЛ есть отличные игроки, и я верю, что любой может победить любого.

    Я уже понял принцип игры команды и то, что от нас требует тренер. Команда отталкивается от себя, не имеет значения, с кем мы играем. Я смотрел последние три игры по телевизору и следил за ними до последней минуты, так как около месяца назад уже знал, что приеду сюда, и следил за всеми играми команды. Также хотел бы добавить, что сейчас мне немного легче, так как я уже познакомился с командой и мы готовы к субботнему матчу с «Зенитом», – сказал Тодорович.

    • Тодорович – правый защитник, но может сыграть на противоположном фланге.
    • Но провел 15 матчей за сборную.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1209

      vmonomah17 40 минут назад

      Кроме зарплат ничего хорошего в рпл нет

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