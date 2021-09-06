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  • «Химки» сделали официальное предложение по Мирзову и ждут ответа от «Спартака»

«Химки» сделали официальное предложение по Мирзову и ждут ответа от «Спартака»

6 сентября 2021, 14:57
12

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.

Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – сказал Терюшков.

  • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
  • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
  • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (12)
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Enter2006
1630930897
И нужна была эта "Санта-Барбара"? Играл бы за Химки на правах аренды дальше, зачем поперся обратно в Спартак на такое короткое время.
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R_a_i_n
1630932288
Сколько можно мучать парня и самим мучаться?? Давно надо было отпускать.
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VVM1964
1630933343
В аренду можно отдать , ну хотя бы до зимы , а что сам Мирзов то хочет ?
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Старикан
1630935523
Давно надо было отдать: проку от него в Спартаке НОЛЬ!!!
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slavа0508
1630937927
Да отдайте уж его кому нибудь ...
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oyabun
1630943928
Вот когда уйдет Жиго - это будет проблема. То что за много лет никак не купят толкового опорника, тоже проблема. А уйдет или не уйдет Мирзов - совсем не делает погоды в Спартаке.
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Иван Петров 1986
1630947185
Нужно отдавать, а то скоро никто не возьмет.
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portero
1630950600
Продайте им Мирзова, ну ненужен он Спартаку, а для Химок подойдёт...
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rash1959
1630959146
Кули тут думать, соберите ему тормозок с едой и пинком под зад сдайте в химку. Забыть о нём навсегда.
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zigbert
1631000017
В Химках он показывал совсем другой футбол. Пожалуй лучше будет его продать.
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