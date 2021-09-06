«Химки» сделали официальное предложение по Мирзову и ждут ответа от «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.
«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.
Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – сказал Терюшков.
- Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
- В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
- Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»