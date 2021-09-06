«Химки» сделали официальное предложение по Мирзову и ждут ответа от «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.

Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – сказал Терюшков.