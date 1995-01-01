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    «Химки» сделали официальное предложение по Мирзову и ждут ответа от «Спартака»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» сделали предложение «Спартаку» о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

    «Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.

    Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – сказал Терюшков.

    • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
    • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
    • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27448

      VVM1964 7 минут назад

      В аренду можно отдать , ну хотя бы до зимы , а что сам Мирзов то хочет ?

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      Рейтинг: +1466

      R_a_i_n 25 минут назад

      Сколько можно мучать парня и самим мучаться?? Давно надо было отпускать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      Enter2006 48 минут назад

      И нужна была эта "Санта-Барбара"? Играл бы за Химки на правах аренды дальше, зачем поперся обратно в Спартак на такое короткое время.

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