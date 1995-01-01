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    «Им нет дела до игроков, которые могут взорваться». Бускетс раскритиковал идею проводить чемпионат мира каждые два года

    Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что проводить чемпионат мира каждые два года не стоит. Это перегрузит футболистов.

    «Календарь стал перегруженным. Им нет дела до футболистов, которые от нагрузки могут взорваться. Они хотят больше Евро, больше ЧМ, больше клубных ЧМ, больше матчей в чемпионате», – сказал Бускетс.

    • Идея проводить чемпионат мира каждые 2 года обсуждается в ФИФА.
    • Бускетс со сборной Испании выиграл чемпионат мира в 2010 году.
    • В текущем отборочном цикле ЧМ-2022 Испания идет на 2-м месте в группе.

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    Источник: Goal

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